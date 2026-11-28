Гусев объяснил причины поражения "Ахмата" от "Балтики"

Наставник "Ахмата" Ролан Гусев поделился впечатлениями от выездной встречи с "Балтикой", в которой его команда уступила со счётом 0:1.

Фото: ФК "Ахмат"





- В первом тайме играли правильно: в контроль мяча, делали то, что нужно было. Не подстраивались под игру "Балтики", а, наоборот, внизу мяч контролировали.

Единственное, в финальной трети нам не хватало острых открываний и продолжения атаки. Во втором тайме была игра до гола, много борьбы, - цитирует тренера



Неудача в Калининграде стала для "Ахмата" первой в чемпионате России с момента назначения Гусева. После 16 туров команда имеет в активе 17 очков и занимает 11-е место. Завершат календарный год грозненцы домашним матчем с " По словам тренера, грозненцам удавалось контролировать мяч, однако возникали проблемы с развитием атак на чужой половине поля.Единственное, в финальной трети нам не хватало острых открываний и продолжения атаки. Во втором тайме была игра до гола, много борьбы, - цитирует тренера "Матч ТВ" Неудача в Калининграде стала для "Ахмата" первой в чемпионате России с момента назначения Гусева. После 16 туров команда имеет в активе 17 очков и занимает 11-е место. Завершат календарный год грозненцы домашним матчем с " Локомотивом " 5 декабря.

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