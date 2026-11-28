- В первом тайме играли правильно: в контроль мяча, делали то, что нужно было. Не подстраивались под игру "Балтики", а, наоборот, внизу мяч контролировали.
Единственное, в финальной трети нам не хватало острых открываний и продолжения атаки. Во втором тайме была игра до гола, много борьбы, - цитирует тренера "Матч ТВ".
Неудача в Калининграде стала для "Ахмата" первой в чемпионате России с момента назначения Гусева. После 16 туров команда имеет в активе 17 очков и занимает 11-е место. Завершат календарный год грозненцы домашним матчем с "Локомотивом" 5 декабря.