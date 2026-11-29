- Те футболисты, которые играли 90 минут, устали. Мы неплохо атаковали и могли забить ещё гол. Хотелось ещё забить, чтобы держать своё лицо.
Гонду хорошо сыграл с "Зенитом". Но "Зенит" очень хорошо возвращался в оборону. Карпукас и Барриос всегда возвращались, - приводит слова Мусаева "Чемпионат".
Мусаев появился на поле на 82-й минуте встречи. После поражения от петербуржцев отставание ЦСКА от лидера чемпионата увеличилось до восьми очков. В следующем туре "армейцы" 5 декабря сыграют на выезде с "Родиной".