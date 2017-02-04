Райан Гиггз: надеялся, что в конце прошлого сезона "МЮ" купит Канте

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поделился впечатлением от игры хавбека "Челси" Н`Голо Канте.



"Я надеялся, что в конце прошлого сезона "МЮ" купит Канте. В тот момент его стоимость составляла 29 миллионов. Канте здорово обороняется. Он способен преодолеть большое пространство на высокой скорости, совершить перехват или сделать отбор. Я на протяжении многих лет играл против таких футболистов. Они - настоящий кошмар. От них очень трудно уйти в матче", - цитирует Гиггза Goal.com.