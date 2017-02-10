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15:51
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (6)
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (6)
11:46
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (6)
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (6)
08:29
Агент: Вагнер Лав мог оказаться в "Локомотиве", но его жена наотрез отказалась ехать в Россию (1)
Агент: Вагнер Лав мог оказаться в "Локомотиве", но его жена наотрез отказалась ехать в Россию (1)
08:24
Илья Геркус: "Зенит" и "Краснодар" сделали более выгодные предложения по Миранчуку, чем "Рубин" (28)
Илья Геркус: "Зенит" и "Краснодар" сделали более выгодные предложения по Миранчуку, чем "Рубин" (28)
"Жилина" хочет арендовать у "Трабзонспора" Рамиля Шейдаева
Экс-форвард "Зенита", а ныне игрок "Трабзонспора" Рамиль Шейдаев может перебраться в Словакию, утверждает Yeniakit.
По данным источника, в услугах футболиста заинтересована "Жилина", которая выразила желание арендовать нападающего на полтора года.
По данным источника, в услугах футболиста заинтересована "Жилина", которая выразила желание арендовать нападающего на полтора года.
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