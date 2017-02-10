"Жилина" хочет арендовать у "Трабзонспора" Рамиля Шейдаева

Экс-форвард "Зенита", а ныне игрок "Трабзонспора" Рамиль Шейдаев может перебраться в Словакию, утверждает Yeniakit.



По данным источника, в услугах футболиста заинтересована "Жилина", которая выразила желание арендовать нападающего на полтора года.