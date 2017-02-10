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"Жилина" хочет арендовать у "Трабзонспора" Рамиля Шейдаева

Экс-форвард "Зенита", а ныне игрок "Трабзонспора" Рамиль Шейдаев может перебраться в Словакию, утверждает Yeniakit.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересована "Жилина", которая выразила желание арендовать нападающего на полтора года.
Теги: Зенит Шейдаев
Сегодня, 16:18
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№1 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Видимо...в основной состав не часто попадает у турок...но надежды подает..ежели Жилина заинтересовалась...
Регистрация: 31.10.2013
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