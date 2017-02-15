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Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Георгий Черданцев: "Барселона", это похороны
Комментатор телеканала "Матч ТВ" Георгий Черданцев высказался на тему крупного поражения "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:4).
"Барселона", это похороны", – написал Черданцев в твиттере.
Ответная пройдет 8 марта в Испании на стадионе "Камп Ноу".
"Барселона", это похороны", – написал Черданцев в твиттере.
Ответная пройдет 8 марта в Испании на стадионе "Камп Ноу".
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