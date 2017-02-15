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Георгий Черданцев: "Барселона", это похороны

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Георгий Черданцев высказался на тему крупного поражения "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:4).

"Барселона", это похороны", – написал Черданцев в твиттере.

Ответная пройдет 8 марта в Испании на стадионе "Камп Ноу".
Теги: Черданцев Барселона
Сегодня, 16:33
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 17:02) #
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новость дня прям


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 16:35) #
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online

Будет совсем плохо Барсе, если у кого то из ПСЖ и 8 марта днюха
Регистрация: 21.09.2015
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