Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Карлос Каземиро признан лучшим игроком встречи "Реал" - "Наполи"

Полузащитник "Реала" Карлос Каземиро признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи", сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Касемиро стал автором третьего гола своей команды.
Теги: Каземиро Реал
Сегодня, 03:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.