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Неудача на последних минутах
Питерский "Зенит" забил три мяча дома, но этого все равно не хватило, чтобы пройти неугомонный "Андерлехт". Материал Rusfootball.info о драме, развернувшейся на "Петровском"
Исправить собственные ошибки
Первый матч с бельгийским клубом получился для россиян крайне неудачным. С какой стороны ни посмотри - здесь ошибся дорогостоящий новичок, там неудачно сыграл новоиспечённый капитан... Да и вообще, стоит ли смотреть на частности? Битва на чужом поле оказалась проиграна. И хорошо, что счёт оказался не разгромным. Только самый упрямый поклонник питерского клуба не согласится с тем, что парни Луческу начали сезон из рук вон плохо.
Впрочем, надежда оставалась. Положение "Зенита" не напоминало безвыходную ситуацию "Спарты" или "Барселоны". Питерцам стоило лишь разобраться с привозами около своих ворот и подправить реализацию. В таком случае - "сине-бело-голубые" вполне могли отыграть солидный гандикап.
Изменения в старте
Недавно приобретенного Ивановича главный тренер оставил на скамейке запасных. И было за что - именно серб допустил грубейшую ошибку, из-за которой "Андерлехт" открыл счет в первом матче. Да и вся расстановка изменилась - вместо 4-4-2 Луческу сделал ставку на 4-3-3. К группе атаки добавился Мигель Данни, здорово вышедший на замену в предыдущей игре.
Пока что лишь территория
"Зенит" не пытался форсировать, на первых же минутах непременно доставить снаряд в штрафную. Хозяева налаживали контроль в центре, пытались организовать достойное движение. Получалось с трудом - бельгийцы не слишком охотно садились ниже и стопорили валы "зенитовских" атак. До штрафной добираться получалось, но там россияне сразу же натыкались на коллективный, безошибочный отбор.
Владели мячом все больше питерцы, но это не приводило к реальной опасности у ворот. Запомнился лишь удар Гарсии с линии штрафной, но и тот просвистел мимо створа.
Выманить и наказать
Против обороняющегося противника у "Зенита" получалось далеко не все. Явной голевой опасности не хватало. Но как только гости выскочили в контратаку и бездарно потеряли сферу у штрафной Лодыгина, питерцы получили явный шанс. Последовал длинный заброс на Дзюбу, тот вошел в штрафную и, упав на газон, подарил прекрасную возможность Жулиано. Один из лучших бомбардиров Лиги Европы не сплоховал, издевательски убрал защитника и голкипера одним движением и послал снаряд в сетку.
И снова нет остроты
Гости продолжили обороняться, а "Зенит" обстреливал окрестности штрафной соперника. Работали фланги, но кроссы не достигали цели, через центр получалось еще хуже. Самым надежным способом доставить мяч в штрафную становились дальние забросы на Дзюбу. Артем боролся здорово и выиграл достаточно верховых мечей, но к опасности это все равно не приводило. Чудачил вратарь, но и в эти моменты российские нападающие действовали не слишком расторопно. Следовало бы растягивать оборону бельгийцев, но в таком случае надо было прибавлять в скорости и в выдумке. Пока это у "сине-бело-голубых" не получалось, так что на перерыв соперники ушли при минимальном преимуществе хозяев. "Зенит" контролировал игру, но слишком тяжело вскрывал защиту "Андерлехта".
Упрямство и отвага
С возобновлением тайма продолжились те же вялые накаты со стороны питерцев, которым надо было отыгрываться. Гости оборонялись внимательно, держали своих оппонентов и редко выбирались к воротам Юрия Лодыгина. Опасных моментов со стороны бельгийцев вовсе не случалось, но в исполнении россиян их тоже не хватало.
И как-то бесхитростно действовали футболисты "Зенита". Упирались в редуты на линии штрафной и катали поперек, выискивая момент, или вовсе теряли снаряд. Но "сине-бело-голубые" были достаточно близки к моментам, что должно было все-таки вылиться в достойное обострение...
Количество переходит в качество
И вскоре вылилось. С линии штрафной разрезал Мигель Данни оборону соперника и выдал на ход Артему Дзюбе. Россиянин не позволил себе ошибиться и послал сферу мимо вышедшего из ворот вратаря.
Замаячило на горизонте дополнительное время. И оставалось до него чуть больше десяти минут. Но питерцы не захотели растягивать этот непростой матч и вскоре забили еще один, позволяющий команде Луческу пройти в следующий раунд. Отборолся Дзюба, вновь одолел Дешахта, прошелся до лицевой и выдал на Жулиано. Тому оставалось только подставить ногу. Потрясающий матч провел россиян, поучаствовавший во всех трех забитых голах. И от того ещё горше от того, что "Зенит" в итоге упустил верный результат.
Минутная расслабленность
Рано радовались российские болельщики. Ослабила давление наша команда, позволила бельгийцам поднять голову и очень быстро была за это наказана. Нюйтинк, вышедший на замену, сбросил мяч в центр штрафной и Исаак Телин забил гол, означавший поражение "Зенита" по итогам двух матчей. Финальный навал в исполнении команды из Санкт-Петербурга не дал результата, и "сине-бело-голубые" стали первым российским клубом, вылетевшим из плей-офф Лиги Европы.
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Жулиано, Маурисио, Кокорин, Данни (Мак, 89), Дзюба.
"Андерлехт": Мартинес, Дешахт, Спайич, Нахар, Обрадович, Дендокер, Станчу (Бруно, 73), Тилеманс, Ашампонг (Капель, 89), Кипчу (Нейтинк, 84), Кизе-Телин.
Предупреждения: Тилеманс, 29, Нету, 31, Гарсия, 41, Ашампонг, 82, Дендокер, 90+2.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Исправить собственные ошибки
Первый матч с бельгийским клубом получился для россиян крайне неудачным. С какой стороны ни посмотри - здесь ошибся дорогостоящий новичок, там неудачно сыграл новоиспечённый капитан... Да и вообще, стоит ли смотреть на частности? Битва на чужом поле оказалась проиграна. И хорошо, что счёт оказался не разгромным. Только самый упрямый поклонник питерского клуба не согласится с тем, что парни Луческу начали сезон из рук вон плохо.
Впрочем, надежда оставалась. Положение "Зенита" не напоминало безвыходную ситуацию "Спарты" или "Барселоны". Питерцам стоило лишь разобраться с привозами около своих ворот и подправить реализацию. В таком случае - "сине-бело-голубые" вполне могли отыграть солидный гандикап.
Изменения в старте
Недавно приобретенного Ивановича главный тренер оставил на скамейке запасных. И было за что - именно серб допустил грубейшую ошибку, из-за которой "Андерлехт" открыл счет в первом матче. Да и вся расстановка изменилась - вместо 4-4-2 Луческу сделал ставку на 4-3-3. К группе атаки добавился Мигель Данни, здорово вышедший на замену в предыдущей игре.
Пока что лишь территория
"Зенит" не пытался форсировать, на первых же минутах непременно доставить снаряд в штрафную. Хозяева налаживали контроль в центре, пытались организовать достойное движение. Получалось с трудом - бельгийцы не слишком охотно садились ниже и стопорили валы "зенитовских" атак. До штрафной добираться получалось, но там россияне сразу же натыкались на коллективный, безошибочный отбор.
Владели мячом все больше питерцы, но это не приводило к реальной опасности у ворот. Запомнился лишь удар Гарсии с линии штрафной, но и тот просвистел мимо створа.
Выманить и наказать
Против обороняющегося противника у "Зенита" получалось далеко не все. Явной голевой опасности не хватало. Но как только гости выскочили в контратаку и бездарно потеряли сферу у штрафной Лодыгина, питерцы получили явный шанс. Последовал длинный заброс на Дзюбу, тот вошел в штрафную и, упав на газон, подарил прекрасную возможность Жулиано. Один из лучших бомбардиров Лиги Европы не сплоховал, издевательски убрал защитника и голкипера одним движением и послал снаряд в сетку.
И снова нет остроты
Гости продолжили обороняться, а "Зенит" обстреливал окрестности штрафной соперника. Работали фланги, но кроссы не достигали цели, через центр получалось еще хуже. Самым надежным способом доставить мяч в штрафную становились дальние забросы на Дзюбу. Артем боролся здорово и выиграл достаточно верховых мечей, но к опасности это все равно не приводило. Чудачил вратарь, но и в эти моменты российские нападающие действовали не слишком расторопно. Следовало бы растягивать оборону бельгийцев, но в таком случае надо было прибавлять в скорости и в выдумке. Пока это у "сине-бело-голубых" не получалось, так что на перерыв соперники ушли при минимальном преимуществе хозяев. "Зенит" контролировал игру, но слишком тяжело вскрывал защиту "Андерлехта".
Упрямство и отвага
С возобновлением тайма продолжились те же вялые накаты со стороны питерцев, которым надо было отыгрываться. Гости оборонялись внимательно, держали своих оппонентов и редко выбирались к воротам Юрия Лодыгина. Опасных моментов со стороны бельгийцев вовсе не случалось, но в исполнении россиян их тоже не хватало.
И как-то бесхитростно действовали футболисты "Зенита". Упирались в редуты на линии штрафной и катали поперек, выискивая момент, или вовсе теряли снаряд. Но "сине-бело-голубые" были достаточно близки к моментам, что должно было все-таки вылиться в достойное обострение...
Количество переходит в качество
И вскоре вылилось. С линии штрафной разрезал Мигель Данни оборону соперника и выдал на ход Артему Дзюбе. Россиянин не позволил себе ошибиться и послал сферу мимо вышедшего из ворот вратаря.
Замаячило на горизонте дополнительное время. И оставалось до него чуть больше десяти минут. Но питерцы не захотели растягивать этот непростой матч и вскоре забили еще один, позволяющий команде Луческу пройти в следующий раунд. Отборолся Дзюба, вновь одолел Дешахта, прошелся до лицевой и выдал на Жулиано. Тому оставалось только подставить ногу. Потрясающий матч провел россиян, поучаствовавший во всех трех забитых голах. И от того ещё горше от того, что "Зенит" в итоге упустил верный результат.
Минутная расслабленность
Рано радовались российские болельщики. Ослабила давление наша команда, позволила бельгийцам поднять голову и очень быстро была за это наказана. Нюйтинк, вышедший на замену, сбросил мяч в центр штрафной и Исаак Телин забил гол, означавший поражение "Зенита" по итогам двух матчей. Финальный навал в исполнении команды из Санкт-Петербурга не дал результата, и "сине-бело-голубые" стали первым российским клубом, вылетевшим из плей-офф Лиги Европы.
Лига Европы
1/16 финала (ответный матч)
"Зенит" - "Андерлехт" 3:1 (первая игра 0:2)
Голы: Жулиано, 24, Дзюба, 72, Жулиано, 78 - Кизе-Телин, 90.
1/16 финала (ответный матч)
"Зенит" - "Андерлехт" 3:1 (первая игра 0:2)
Голы: Жулиано, 24, Дзюба, 72, Жулиано, 78 - Кизе-Телин, 90.
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Жулиано, Маурисио, Кокорин, Данни (Мак, 89), Дзюба.
"Андерлехт": Мартинес, Дешахт, Спайич, Нахар, Обрадович, Дендокер, Станчу (Бруно, 73), Тилеманс, Ашампонг (Капель, 89), Кипчу (Нейтинк, 84), Кизе-Телин.
Предупреждения: Тилеманс, 29, Нету, 31, Гарсия, 41, Ашампонг, 82, Дендокер, 90+2.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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