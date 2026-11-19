Как сообщает источник, московский "Спартак" продолжает проявлять интерес к О Хён Гю. Отмечается, что в последний день летнего трансферного окна красно-белые отправляли запрос по футболисту, но президент клуба отказался продавать его.
О Хён Гю выступает за турецкий "Бешикташ" с начала февраля 2026 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 19 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
У игрока 9+2 в 36 встречах в составе основной сборной Кореи.
Источник: EvrenChicago
"Спартак" может подписать форварда сборной Южной Кореи
"Спартак" может подписать форварда сборной Южной Кореи, имеющего опыт выступлений за европейские клубы.
Фото: ФК "Бешикташ"