- От всей души желаю удачи Сергею Ивановичу. Это легенда клуба. Пусть у него все получится. Ситуация непростая, но тренерский штаб у "Локомотива" сейчас опытный. Бородюк, Хапов, Пашинин - легендарные личности. Надеюсь, что у них все получится.
В воскресенье увидим против "Родины", как железнодорожники действуют при новом главном тренере, - цитирует Геркуса "СЭ".
Первую встречу после назначения Овчинникова "Локомотив" проведёт 22 ноября против "Родины". Москвичи подходят к игре на 15-м месте в РПЛ, имея в активе 11 очков после 14 туров.