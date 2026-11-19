- С такой скамейкой и я бы вторые таймы тоже неплохо, наверное, играл бы.
Я всё время об этом говорю, зависит, кто у тебя на замену выходит. То, что "Спартак" по трансферам за последние полтора-два года должен претендовать на чемпионство, ну, в этом, наверное, ни у кого нет сомнений. Очень сложно с "Зенитом" конкурировать. Как бы они чуть-чуть выше, чем другие, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".
По итогам 14 туров "Зенит" с 31 очком занимает первое место в РПЛ. "Спартак" располагается на третьей строчке, имея в активе 29 очков.