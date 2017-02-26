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Лукас Барриос подписал соглашение с "Гремио"

Бывший форвард "Спартака" Лукас Барриос стал игроком "Гремио", сообщает официальный сайт бразильского клуб.

Ранее 32-летний нападающий выступал за "Палмейрас". Напомним, что парагваец в 2013-2015 годах выступал за московский "Спартак".
Теги: Гремио Трансферы
Сегодня, 14:43
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