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Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
Виктор Классон: "Спартак" играет в сильный и мощный футбол
Шведский полузащитник "Краснодара" – об игре против лидера чемпионата, московского "Спартака", которая закончилась боевой ничьей 2:2.
– Это был непростой для нас матч. Но мы были к этому готовы, – заявил футболист. – Так получалось, что забивали они, а мы сравнивали этот счет. Когда счет стал 2:2, показалось, что можем дожать соперника. Но Смолов сломался, и мы были вынуждены доигрывать вдесятером. Тяжело это было, но мы выстояли.
– После быстрого гола что чувствовали?
– Это было не здорово. Но нам удалось быстро сравнять счет, а в дальнейшем у нас были хорошие отрезки. Например, до конца первого тайма.
– После первой игры в нашем чемпионате можете выделить что-то особенное?
– Тяжело сказать после первого матча. Я уверен, что есть разные команды, которые играют по-разному. "Спартак" же играет в сильный и мощный футбол, любят длинный пас и навешивать вперед. Жестко борются за мяч.
Источник: www.rusfootball.info
– Это был непростой для нас матч. Но мы были к этому готовы, – заявил футболист. – Так получалось, что забивали они, а мы сравнивали этот счет. Когда счет стал 2:2, показалось, что можем дожать соперника. Но Смолов сломался, и мы были вынуждены доигрывать вдесятером. Тяжело это было, но мы выстояли.
– После быстрого гола что чувствовали?
– Это было не здорово. Но нам удалось быстро сравнять счет, а в дальнейшем у нас были хорошие отрезки. Например, до конца первого тайма.
– После первой игры в нашем чемпионате можете выделить что-то особенное?
– Тяжело сказать после первого матча. Я уверен, что есть разные команды, которые играют по-разному. "Спартак" же играет в сильный и мощный футбол, любят длинный пас и навешивать вперед. Жестко борются за мяч.
Источник: www.rusfootball.info
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