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Виктор Классон: "Спартак" играет в сильный и мощный футбол

Шведский полузащитник "Краснодара" – об игре против лидера чемпионата, московского "Спартака", которая закончилась боевой ничьей 2:2.

– Это был непростой для нас матч. Но мы были к этому готовы, – заявил футболист. – Так получалось, что забивали они, а мы сравнивали этот счет. Когда счет стал 2:2, показалось, что можем дожать соперника. Но Смолов сломался, и мы были вынуждены доигрывать вдесятером. Тяжело это было, но мы выстояли.

– После быстрого гола что чувствовали?
– Это было не здорово. Но нам удалось быстро сравнять счет, а в дальнейшем у нас были хорошие отрезки. Например, до конца первого тайма.

– После первой игры в нашем чемпионате можете выделить что-то особенное?
– Тяжело сказать после первого матча. Я уверен, что есть разные команды, которые играют по-разному. "Спартак" же играет в сильный и мощный футбол, любят длинный пас и навешивать вперед. Жестко борются за мяч.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Классон Краснодар Спартак
Сегодня, 20:18
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№2 Написал: olegan кениг (Сегодня, 20:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
Спецом ломать ведущих игроков перед ответственными матчами ЛЕ - мощный футбол?

Покупать судей - сильный футбол?

Жрать перед матчем допинг тоже офигеный футбол?

СпаМ играет в антифутбол, поэтому их в Европе имеют все, кому не лень!
И не надо лишнего пафоса...

Обоснуй все по делу,либо ты пucдaбoл!
Регистрация: 19.03.2011
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Спецом ломать ведущих игроков перед ответственными матчами ЛЕ - мощный футбол?

Покупать судей - сильный футбол?

Жрать перед матчем допинг - офигеный футбол?

СпаМ играет в антифутбол, поэтому их в Европе имеют все, кому не лень!
И не надо лишнего пафоса...


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Регистрация: 29.01.2011
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