Виктор Классон: "Спартак" играет в сильный и мощный футбол

Шведский полузащитник "Краснодара" – об игре против лидера чемпионата, московского "Спартака", которая закончилась боевой ничьей 2:2.



– Это был непростой для нас матч. Но мы были к этому готовы, – заявил футболист. – Так получалось, что забивали они, а мы сравнивали этот счет. Когда счет стал 2:2, показалось, что можем дожать соперника. Но Смолов сломался, и мы были вынуждены доигрывать вдесятером. Тяжело это было, но мы выстояли.



– После быстрого гола что чувствовали?

– Это было не здорово. Но нам удалось быстро сравнять счет, а в дальнейшем у нас были хорошие отрезки. Например, до конца первого тайма.



– После первой игры в нашем чемпионате можете выделить что-то особенное?

– Тяжело сказать после первого матча. Я уверен, что есть разные команды, которые играют по-разному. "Спартак" же играет в сильный и мощный футбол, любят длинный пас и навешивать вперед. Жестко борются за мяч.



Источник: www.rusfootball.info