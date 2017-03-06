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Александр Шмурнов: оборона "Спартака" - это то, что пока удается Каррере хуже всего
Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов высказался относительно матча 18-го тура премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак" (2:2).
- "Спартак" все время старался добиться успеха, но оборона пока не позволяет легко доигрывать матчи с командами уровня и типа "Краснодара". Если спартаковцам удалось выиграть несколько матчей по 1:0 в первой половине чемпионате, то в том числе из-за проблем соперников, которые не смогли реализовать моменты. Команды, которые умеют играть в атаке, создают "Спартаку" проблемы. Это видно во всех без исключения матчах с серьезными соперниками в этом сезоне: и с "Зенитом", и с ЦСКА, и с "Ростовом", и с "Краснодаром", и с "Рубином".
С обороной еще очень-очень многое нужно решать, искать ходы. Возможно, Тигиев и Джикия окажутся важными элементами в построениях Карреры. Возможно, Боккетти внесет какую-то надежность, когда будет в форме. Хотя уверенности в этом нет. Мы давно знаем: защитник Сальво небезупречный. Они с Таски чем-то похожи — по тому, как в эпизодах умеют играть выдающимся образом, а потом что-то проваливать и допускать нелепицы.
Оборона - это то, что пока удается Каррере хуже всего. И это комично: приглашали в "Спартак" не для того, чтобы строить атакующую игру и лидировать в чемпионате, а чтобы построить оборону. Все остальное Массимо практически сделал - включая удачную селекционную кампанию, которая, разумеется, без него не прошла. А с обороной воз и ныне там, - цитирует Шмурнова "Матч ТВ".
- "Спартак" все время старался добиться успеха, но оборона пока не позволяет легко доигрывать матчи с командами уровня и типа "Краснодара". Если спартаковцам удалось выиграть несколько матчей по 1:0 в первой половине чемпионате, то в том числе из-за проблем соперников, которые не смогли реализовать моменты. Команды, которые умеют играть в атаке, создают "Спартаку" проблемы. Это видно во всех без исключения матчах с серьезными соперниками в этом сезоне: и с "Зенитом", и с ЦСКА, и с "Ростовом", и с "Краснодаром", и с "Рубином".
С обороной еще очень-очень многое нужно решать, искать ходы. Возможно, Тигиев и Джикия окажутся важными элементами в построениях Карреры. Возможно, Боккетти внесет какую-то надежность, когда будет в форме. Хотя уверенности в этом нет. Мы давно знаем: защитник Сальво небезупречный. Они с Таски чем-то похожи — по тому, как в эпизодах умеют играть выдающимся образом, а потом что-то проваливать и допускать нелепицы.
Оборона - это то, что пока удается Каррере хуже всего. И это комично: приглашали в "Спартак" не для того, чтобы строить атакующую игру и лидировать в чемпионате, а чтобы построить оборону. Все остальное Массимо практически сделал - включая удачную селекционную кампанию, которая, разумеется, без него не прошла. А с обороной воз и ныне там, - цитирует Шмурнова "Матч ТВ".
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