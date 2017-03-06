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Александр Шмурнов: оборона "Спартака" - это то, что пока удается Каррере хуже всего

Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов высказался относительно матча 18-го тура премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак" (2:2).

- "Спартак" все время старался добиться успеха, но оборона пока не позволяет легко доигрывать матчи с командами уровня и типа "Краснодара". Если спартаковцам удалось выиграть несколько матчей по 1:0 в первой половине чемпионате, то в том числе из-за проблем соперников, которые не смогли реализовать моменты. Команды, которые умеют играть в атаке, создают "Спартаку" проблемы. Это видно во всех без исключения матчах с серьезными соперниками в этом сезоне: и с "Зенитом", и с ЦСКА, и с "Ростовом", и с "Краснодаром", и с "Рубином".

С обороной еще очень-очень многое нужно решать, искать ходы. Возможно, Тигиев и Джикия окажутся важными элементами в построениях Карреры. Возможно, Боккетти внесет какую-то надежность, когда будет в форме. Хотя уверенности в этом нет. Мы давно знаем: защитник Сальво небезупречный. Они с Таски чем-то похожи — по тому, как в эпизодах умеют играть выдающимся образом, а потом что-то проваливать и допускать нелепицы.

Оборона - это то, что пока удается Каррере хуже всего. И это комично: приглашали в "Спартак" не для того, чтобы строить атакующую игру и лидировать в чемпионате, а чтобы построить оборону. Все остальное Массимо практически сделал - включая удачную селекционную кампанию, которая, разумеется, без него не прошла. А с обороной воз и ныне там, - цитирует Шмурнова "Матч ТВ".
Теги: Шмурнов Спартак
Сегодня, 09:49
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9
(3)
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 11:05) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Почему же..Спартак не плохо в обороне смотрится..Может быть дело в исполнителях, в селекции..Столпа обороны, как не было так и нет, а те кто есть..играют когда как..
Регистрация: 21.11.2016
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Ну тут я не соглашусь.каррера наладил все! И оборону,и полузащиту,и нападение! Прибавил Спартак и в командных действиях.вопрос в другом! Уровень исполнителей.и здесь как раз трансферы и желания каррера могут повлиять на ачество игры во всех линиях! Новички как минимум создадут высокую конкуренцию,а максимум застолья за собой место!

Совершенно верно! но к сожалению уровень селекции именно в линию обороны был, как всегда худшим... так и остались дорогие и бесполезные Таски и Боккети, непонятно зачем оставленный Маурисио... Джикия без сомнения укрепит оборону на месте левого центрального защитника, где вчера очень нервно и неудачно действовал Кутепов! место Кутепова конечно, это место чистого ЦЗ. вообще конечно слабоватый паренек... теряется постоянно... стоит ему сместиться на место ЛЦЗ или ПЦЗ начинается полный п...ц, со всеми вытекающими!
Тигиев может удачно заменить либо ДКомбарова, либо Ещенко, оба вчера играли просто безобразно, с огромным кол-м ошибок! а вот место правого ЦЗ конечно большая проблема... по специализации это место Таски или Маурисио, но оба играют очень слабо и постоянно косячат! не нужны нам эти два дорогостоящих и откровенно слабых легионера! жаль Квирквелию у Рубина не взяли, Семин молодец, подсуетился. В общем гнать летом из Спартака и Таски и Маурисио и искать действительно достойного ПЦЗ!
Регистрация: 23.03.2009
№7 Написал: S.Kondrat Тульская область (Сегодня, 10:51) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Тигиева и Джикию нужно начинать наигрывать и не бояться,причём и Селихова тоже.Новый вызов для них,они землю рыть будут...Опыт вчера не помог,Комбаров,Самедов,Ещенко и особенно Таски,ничего не показали.
Регистрация: 25.08.2010
№6 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 10:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Отчасти согласен, крайние защитники тупые бегунки и косяпоры с навесами в никуда хорошо если 1 из 10 доведут до логического конца, под давление что Комбар, что Ещенко не справляются ,то культяпки растопырят в штрафной, то по ногам захерачут. Центр тоже не без греха. Но найти хороших защитников с паспортом очень трудно, Джикию и Тигиева надо пробовать.
Регистрация: 30.08.2009
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:37) #
  • +2
  •  (4)

Ну тут я не соглашусь.каррера наладил все! И оборону,и полузащиту,и нападение! Прибавил Спартак и в командных действиях.вопрос в другом! Уровень исполнителей.и здесь как раз трансферы и желания каррера могут повлиять на ачество игры во всех линиях! Новички как минимум создадут высокую конкуренцию,а максимум застолья за собой место!
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: Батька (Сегодня, 10:22) #
  • 0
  •  (2)
online

Да если посмотреть что было при предыдущих "мастерах" тренерского цеха в Спартаке то оборона просто фундамент стала при Масимо !

Все скандачка не делается ... сейчас вольются фланги обороны новые, молодые, голодные до побед, скоростные - Тигиев + Джикия !!!

Летом ЦЗ в пару Кутепову подберут нового ... так как Боккетти и Таски могут сыграть очень круто просто на мировом уровне, а могут и привезти гол, пенальти, штрафной опасный на пустом месте !!!

И будет все еще лучше !.

Цитата: Кепончег УЕФА
Краснодар с игры ничего не создал, практически.

в створ то да не попадали, но подходы были опасные у них, были моменты и в первом и во втором тайме ... просто или они тупили или наши защитники в последний момент выбивали мяч ...

Когда Таски забил в свои там если бы он пропускал мяч за ним стоял игрок Краснодара и мог забить тоже.

Пенальти да липовый какой то на стадионе все окуели я прям около этих ворот сидел (5 ряд) и тоже не понял за что дали бежали рядом один упал и все пенальти ... даже контакта не было !!!
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:09) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар с игры ничего не создал, практически. Спорный пенальти, автогол после неопасного удара, шедшегг мимо ворот


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 10:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
а ведь брали его изначально как тренера по защите


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№1 Написал: s.lysakov56 (Сегодня, 09:50) #
  • +2
  •  (4)

Быстро же забыли оборону в СПАРТАКЕ при Карпине
Регистрация: 12.09.2014
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