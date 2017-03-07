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Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги

Президента РФС Виталия Мутко вомутила посещаемость на стадионе в Уфе на матче 18-го тура РФПЛ между "Локомотивом" и "Крыльями Советов".

"Когда такая команда, как "Локомотив" играет в Уфе при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги. Футбол должен быть для болельщиков. Клубы должны уметь решать проблемы со стадионами.

Наделим премьер-лигу полномочиями, чтобы в качестве наказания она могла назначать матчи у соперника дома и это не считалось выездом", — цитирует Мутко "Sportbox".

Напомним, что встреча проходила в Уфе из-за плохого состояния поля в Самаре.
Теги: Мутко
Сегодня, 15:59
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15
(2)
№15 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:36) #
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online

кстате да! зачем в ПЛ 2 спартака? надо локо в ФНЛ отправить волевым решением Мутко. зачем локо в ПЛ, когда есть спартак-2, куда тоже можно отправить отбракованных поросей? ну и что, что поросей бракованных много. но их и в одну вторую команду спартака вместить можно.
Регистрация: 7.03.2016
№14 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 17:21) #
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Болеет за:
«Локомотив»
сектант,
Правильно, а сильно бы вы ходили на матчи Спартака если бы вам сказали представим что игра скажем сТомью перенесли бы за два дня ,скажем на нетральное поле в Екатеринбург
Регистрация: 18.03.2012
№13 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
мудило когда в стране нет крытых Стадионов и Картофельные поля ,и нет инфраструктуры в Стране -это ниже плинтуса , коли кивать коль Рожа крива -все распилил на Распил Арене

Дело не только в полях,дело в том что на вас и так мало ходят.
Регистрация: 3.11.2016
№12 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 16:59) #
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Болеет за:
«Локомотив»
мудило когда в стране нет крытых Стадионов и Картофельные поля ,и нет инфраструктуры в Стране -это ниже плинтуса , коли кивать коль Рожа крива -все распилил на Распил Арене
Регистрация: 18.03.2012
№11 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 16:40) #
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Мало болельщиков пришло? Наказать! Много пришло? Наказать дважды!
Когда же закончится эта мутковщина...
Регистрация: 26.03.2009
№10 Написал: perekos Самара (Сегодня, 16:36) #
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у локо нет болельщиков-не сложились отношения
помню как вчера-
матч лидеров 1 лиги
Локомотив М-Таврия Сф
на матче присутствовало 100 зрителей
Регистрация: 10.08.2012
№9 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
зачем в России вообще футбол, если есть водка
Регистрация: 16.03.2010
№8 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:35) #
  • +2
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Все отписавшиеся на главное внимания не обратили:

Наделим премьер-лигу полномочиями, чтобы в качестве наказания она могла назначать матчи у соперника дома и это не считалось выездом.

Вот тут-то чиновникам карта и попрёт.
Регистрация: 22.09.2009
№7 Написал: Dragon (Сегодня, 16:28) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ювентус»
на своем стадионе у Локомотива было бы немногим больше,дело тут не в Уфе
Регистрация: 28.02.2017
№6 Написал: romvn53 регион53 (Сегодня, 16:27) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
у нас Тосно из ФНЛ всегда 3к собирает, вот достроят стадик как обещают до 10 наверняка и 10к соберется, там более Тосно близко от Премьры.........
Регистрация: 28.02.2017
№5 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 16:27) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А ничего что МОСКОВСКАЯ команда играет против САМАРСКОЙ в УФЕ?! кому они там на хрен сдались?! скажи спасибо что 1500 пришли!!!
Регистрация: 6.05.2009
№4 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:25) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Джонни
Это да! И по понедельникам, сцуко, часиков эдак в 15-00 - самое то!

точно. или в 5 утра. чтобы люди встали в 3, собрались, спокойно посмотрели на стадио футбол и прям со стадио на работу. очень удобно. впрочем с Мутко и такой вариант не фантастика.
Регистрация: 7.03.2016
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: мяч квадратный
надо проводить чемпионат зимой. тогда на трибунах всегда будет аншлаг. у нас же футбол для зрителей.

Это да! И по понедельникам, сцуко, часиков эдак в 15-00 - самое то!


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№2 Написал: perekos Самара (Сегодня, 16:14) #
  • +1
  •  (3)

да ты достал читать вслух заголовки старых газет в сортире
Регистрация: 10.08.2012
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:13) #
  • 0
  •  (4)
online

надо проводить чемпионат зимой. тогда на трибунах всегда будет аншлаг. у нас же футбол для зрителей.
Регистрация: 7.03.2016
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