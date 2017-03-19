Майк Вальпургис: моя команда заслужила комплименты после матча против "Боруссии"

Главный тренер "Ингольштадта" Майк Вальпургис прокомментировал поражение своей команды в матче против дортмундской "Боруссии" (0:1) в двадцать пятом туре Бундеслиги.



"Моя команда заслужила комплименты после матча. Мы тактически сыграли хорошо против команды топ-уровня. Наш путь является правильным, мы должны улучшить реализацию своих моментов. Нам надо было лучше сыграть в обороне и не пропустить быстрый гол", - передает его слова официальный сайт "Боруссии".