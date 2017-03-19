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Еврокубковое похмелье (3)
Майк Вальпургис: моя команда заслужила комплименты после матча против "Боруссии"
Главный тренер "Ингольштадта" Майк Вальпургис прокомментировал поражение своей команды в матче против дортмундской "Боруссии" (0:1) в двадцать пятом туре Бундеслиги.
"Моя команда заслужила комплименты после матча. Мы тактически сыграли хорошо против команды топ-уровня. Наш путь является правильным, мы должны улучшить реализацию своих моментов. Нам надо было лучше сыграть в обороне и не пропустить быстрый гол", - передает его слова официальный сайт "Боруссии".
"Моя команда заслужила комплименты после матча. Мы тактически сыграли хорошо против команды топ-уровня. Наш путь является правильным, мы должны улучшить реализацию своих моментов. Нам надо было лучше сыграть в обороне и не пропустить быстрый гол", - передает его слова официальный сайт "Боруссии".
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