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Майк Вальпургис: моя команда заслужила комплименты после матча против "Боруссии"

Главный тренер "Ингольштадта" Майк Вальпургис прокомментировал поражение своей команды в матче против дортмундской "Боруссии" (0:1) в двадцать пятом туре Бундеслиги.

"Моя команда заслужила комплименты после матча. Мы тактически сыграли хорошо против команды топ-уровня. Наш путь является правильным, мы должны улучшить реализацию своих моментов. Нам надо было лучше сыграть в обороне и не пропустить быстрый гол", - передает его слова официальный сайт "Боруссии".
Теги: Ингольштадт 04 Боруссия Д
Сегодня, 18:33
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