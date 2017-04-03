Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:51
Андрей Червиченко: у "Спартака" всё как всегда: фарт и благосклонность судьи, ничего нового (3)
Андрей Червиченко: у "Спартака" всё как всегда: фарт и благосклонность судьи, ничего нового (3)
22:17
Роберт Евдокимов: сегодня за 90 минут я узнал от болельщиков "Спартака" все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу (19)
Роберт Евдокимов: сегодня за 90 минут я узнал от болельщиков "Спартака" все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу (19)
17:25
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (36)
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (36)
15:37
Цифровая сборная
Цифровая сборная
15:34
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
Жоазиньо: Считаю, что ничья - нормальный результат для двух команд
Полузащитник "Краснодара" прокомментировал результат матча его команды с ФК "Ростов" (0:0).
Считаю, что ничья - нормальный результат для двух команд. К сожалению, мы не выиграли. для нас было важно победить сегодня. Мы всегда стараемся играть в атаку, однако, мы не смогли "Ростову" забить гол.
Сейчас нужно разобрать эту игру и готовиться ко встрече с ЦСКА. Качество поля? Такой газон не подходит нашему стилю, но все обе команды играли в разных условиях. Теперь надо забыть о прошедшем матче и начать подготовку к игре 9 апреля. (с ЦСКА)
Мы знали, что "Ростов" дома постоянно прессингует. Ожидали от них такой игры и были готовы противостоять "Ростову". Вообще, думаю, что результат матча- закономерный. В чемпионате осталось не так много игр, поэтому в каждом следующем матче нужно максимально выкладываться. Ведь мы хотим выступать в Лиге Европы.
Источник: www.rusfootball.info
Считаю, что ничья - нормальный результат для двух команд. К сожалению, мы не выиграли. для нас было важно победить сегодня. Мы всегда стараемся играть в атаку, однако, мы не смогли "Ростову" забить гол.
Сейчас нужно разобрать эту игру и готовиться ко встрече с ЦСКА. Качество поля? Такой газон не подходит нашему стилю, но все обе команды играли в разных условиях. Теперь надо забыть о прошедшем матче и начать подготовку к игре 9 апреля. (с ЦСКА)
Мы знали, что "Ростов" дома постоянно прессингует. Ожидали от них такой игры и были готовы противостоять "Ростову". Вообще, думаю, что результат матча- закономерный. В чемпионате осталось не так много игр, поэтому в каждом следующем матче нужно максимально выкладываться. Ведь мы хотим выступать в Лиге Европы.
Источник: www.rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.