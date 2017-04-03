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Жоазиньо: Считаю, что ничья - нормальный результат для двух команд

Полузащитник "Краснодара" прокомментировал результат матча его команды с ФК "Ростов" (0:0).

Считаю, что ничья - нормальный результат для двух команд. К сожалению, мы не выиграли. для нас было важно победить сегодня. Мы всегда стараемся играть в атаку, однако, мы не смогли "Ростову" забить гол.

Сейчас нужно разобрать эту игру и готовиться ко встрече с ЦСКА. Качество поля? Такой газон не подходит нашему стилю, но все обе команды играли в разных условиях. Теперь надо забыть о прошедшем матче и начать подготовку к игре 9 апреля. (с ЦСКА)

Мы знали, что "Ростов" дома постоянно прессингует. Ожидали от них такой игры и были готовы противостоять "Ростову". Вообще, думаю, что результат матча- закономерный. В чемпионате осталось не так много игр, поэтому в каждом следующем матче нужно максимально выкладываться. Ведь мы хотим выступать в Лиге Европы.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Ростов Краснодар Жоазиньо
Сегодня, 22:36
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