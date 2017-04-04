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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Андрей Созин: не знаю, останется ли Карпин тренером, но эксперт он очень крутой
Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о передаче "Тотальный разбор", которая выходит на канале "Матч ТВ".
"Много лет мы ждали хорошей аналитической программы о футболе. Чего только нам не пришлось перетерпеть. И занудные разглагольствования на полтора часа, и приторные шоу со знойными блондинками, которые не отличают корнер от офсайда. Но страдания закончились.
Поздравляю всех болельщиков футбола в нашей стране! Мы наконец получили качественную передачу. Появление Карпина в телеэфире в роли главного эксперта по Премьер-Лиге – это настоящая находка со стороны "Матч ТВ".
Он отлично вписался в новую роль: меткие и остроумные выражения, настоящее понимание игры, харизма и внешние данные – это джентльменский набор классного телеэксперта. Не знаю, какие у Карпина планы относительно возобновления тренерской карьеры, но в роли телеэксперта он выглядит очень круто", - цитирует Созина "Чемпионат".
"Много лет мы ждали хорошей аналитической программы о футболе. Чего только нам не пришлось перетерпеть. И занудные разглагольствования на полтора часа, и приторные шоу со знойными блондинками, которые не отличают корнер от офсайда. Но страдания закончились.
Поздравляю всех болельщиков футбола в нашей стране! Мы наконец получили качественную передачу. Появление Карпина в телеэфире в роли главного эксперта по Премьер-Лиге – это настоящая находка со стороны "Матч ТВ".
Он отлично вписался в новую роль: меткие и остроумные выражения, настоящее понимание игры, харизма и внешние данные – это джентльменский набор классного телеэксперта. Не знаю, какие у Карпина планы относительно возобновления тренерской карьеры, но в роли телеэксперта он выглядит очень круто", - цитирует Созина "Чемпионат".
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