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Орлов назвал ошибку, которую совершил Семак в матче с "Ростовом"

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Ростовом".
Фото: ФК "Зенит"
"Если быть объективным, зачем при счёте 2:1 было выпускать Вендела после травмы? И с Дивеевым то же самое — Игорь не укрепил защиту.
Эти замены не сработали, значит, это была ошибка", — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Радио Зенит".


Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Зенит" принимал у себя дома "Ростов", состоялся в минувшее воскресенье, 8 ноября. Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась вничью - 2:2. Петербургская команда дважды выходила вперед по ходу игры, но оба раза теряла преимущество. Напомним, гости ушли от поражения за 7 минут до конца основного времени поединка.

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