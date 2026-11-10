Орлов назвал ошибку, которую совершил Семак в матче с "Ростовом"

Эти замены не сработали, значит, это была ошибка", — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Радио Зенит".
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Зенит" принимал у себя дома "Ростов", состоялся в минувшее воскресенье, 8 ноября. Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась вничью - 2:2. Петербургская команда дважды выходила вперед по ходу игры, но оба раза теряла преимущество. Напомним, гости ушли от поражения за 7 минут до конца основного времени поединка.