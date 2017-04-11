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Дональд Трамп поддержал подачу совместной заявки на ЧМ от США, Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп поддержал идею совместной заявки Мексики, Канады и Соединенных Штатов на проведение чемпионата мира 2026 года, информирует RT.

"Правительство и президент США полностью поддерживают этот проект. Президента особенно радует, что Мексика - часть этой заявки.

Мы думали о том, чтобы подать заявку исключительно от себя, но в итоге решили сделать это вместе с нашими партнерами по Северной Америке. Президент Трамп нас в этом поддерживает", - сказал глава Федерации футбола США Сунила Гулати.
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это значит,что три места на ЧМ уже забронировано???А ведь ни США,ни Канада скорее всего не попадут на ЧМ в России!Ловко придумано!
Регистрация: 2.04.2012
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