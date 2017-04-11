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Комиссия ФИФА: федерация футбола Греции шпионила за игроками и персоналом сборной

Комиссия ФИФА в результате расследования коррупции в греческом футболе выяснила, что федерация футбола Греции (HFF) шпионила за игроками и персоналом сборной страны, передает "Газета.ru" со ссылкой на RT.

"Комитет с большим разочарованием и чувством стыда сообщает, что обнаружил доказательства того, что федерация футбола Греции прослушивала игроков и тренеров национальной команды, а также сотрудников сборной.

Это большой удар по футболу Греции. Призываем всех, кто к этому причастен, перестать молчать и рассказать правду", - отмечается в заявлении комитета, которое было опубликовано пресс-службой HFF.

Выборы нового руководства HFF, по ожиданиям ФИФА, пройдут до начала лета 2017 года.
Теги: Сборная Греции
Сегодня, 14:57
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№2 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 16:25) #
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online

А чего слушали-то?
Греки сливали матчи сборной? Или что?
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: боря888 (Сегодня, 15:38) #
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Значит, мы все - игроки сборной Греции - а наши деньги кто то стырил ))))))))))))))))))))))
Регистрация: 21.12.2016
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