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Лукас Алькарас возглавит сборную Алжира
Бывший главный тренер "Гранады" Лукас Алькарас возглавит сборную Алжира, информирует официальный сайт национальной федерации футбола.
Напомним, прежний тренер Алжира Жорж Лекенс покинут команду после Кубка Африки-2017.
Напомним, прежний тренер Алжира Жорж Лекенс покинут команду после Кубка Африки-2017.
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