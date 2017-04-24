Квинси Промес пообещал поработать над игрой в обороне

Нападающий "Спартака" Квинси Промес пообещал поработать над своими защитными навыками после попадания в команду недели FIFA 2017.



"Спасибо за то, что выбрали меня в команду недели FIFA 2017. Придется поработать над своими оборонительными навыками", – написал Промес в инстаграме.