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Квинси Промес пообещал поработать над игрой в обороне

Нападающий "Спартака" Квинси Промес пообещал поработать над своими защитными навыками после попадания в команду недели FIFA 2017.

"Спасибо за то, что выбрали меня в команду недели FIFA 2017. Придется поработать над своими оборонительными навыками", – написал Промес в инстаграме.
Теги: Промес
Сегодня, 21:26
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