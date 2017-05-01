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Надсон: на самом деле мы лучше, чем "Оренбург", и сегодня играли лучше их

Защитник "Крыльев Советов" Надсон прокомментировал ничью с "Оренбургом" (1:1) в 26-м туре чемпионата России, передают корреспонденты Rusfootball.info Иван Долинин и Анна Шаймарданова.

- Была очень тяжелая игра. "Крылья" давили, но очень долго не получалось забить, и забили только с пенальти. С чем связаны такие сложности?

- Ничего не могу сказать. Действительно была сложная игра. У нас было много моментов, но забить не получилось. До следующей игры у нас довольно много времени, нужно готовиться и забивать.

- С вами в паре сегодня в защите играл опорник Зинков. Как оцените действия с новым партнером?

- Мне кажется, он хорошо сыграл. Я довольно комфортно чувствовал себя. Это не его место на поле, но сыграл хорошо.

- В "Оренбурге" Благой Георгиев хорошо исполняет штрафные удары. Была ли какая-то отдельная установка, чтобы не фолить у своей штрафной?

- Мы знали, что у "Оренбурга" есть хорошие исполнители штрафных и те, кто может хорошо с углового подать. Но в игре невозможно не фолить, если тебе нужно остановить игрока с мячом. Это нормально.

- Сегодня "Крылья" не выиграли у "Оренбурга", в первом круге проиграли. Как оцените дальнейшие перспективы команды в борьбе за стыковые матчи?

- В России очень сложный чемпионат, у всех команд довольно хорошая игра. Думаю, на самом деле мы лучше, чем "Оренбург", и сегодня играли лучше их.
Теги: Крылья Советов Оренбург
Сегодня, 18:28
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№1 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 19:16) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Вот лично ты, копченый, молчал бы лучше! angry
Регистрация: 30.05.2015
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