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Надсон: на самом деле мы лучше, чем "Оренбург", и сегодня играли лучше их
Защитник "Крыльев Советов" Надсон прокомментировал ничью с "Оренбургом" (1:1) в 26-м туре чемпионата России, передают корреспонденты Rusfootball.info Иван Долинин и Анна Шаймарданова.
- Была очень тяжелая игра. "Крылья" давили, но очень долго не получалось забить, и забили только с пенальти. С чем связаны такие сложности?
- Ничего не могу сказать. Действительно была сложная игра. У нас было много моментов, но забить не получилось. До следующей игры у нас довольно много времени, нужно готовиться и забивать.
- С вами в паре сегодня в защите играл опорник Зинков. Как оцените действия с новым партнером?
- Мне кажется, он хорошо сыграл. Я довольно комфортно чувствовал себя. Это не его место на поле, но сыграл хорошо.
- В "Оренбурге" Благой Георгиев хорошо исполняет штрафные удары. Была ли какая-то отдельная установка, чтобы не фолить у своей штрафной?
- Мы знали, что у "Оренбурга" есть хорошие исполнители штрафных и те, кто может хорошо с углового подать. Но в игре невозможно не фолить, если тебе нужно остановить игрока с мячом. Это нормально.
- Сегодня "Крылья" не выиграли у "Оренбурга", в первом круге проиграли. Как оцените дальнейшие перспективы команды в борьбе за стыковые матчи?
- В России очень сложный чемпионат, у всех команд довольно хорошая игра. Думаю, на самом деле мы лучше, чем "Оренбург", и сегодня играли лучше их.
- Была очень тяжелая игра. "Крылья" давили, но очень долго не получалось забить, и забили только с пенальти. С чем связаны такие сложности?
- Ничего не могу сказать. Действительно была сложная игра. У нас было много моментов, но забить не получилось. До следующей игры у нас довольно много времени, нужно готовиться и забивать.
- С вами в паре сегодня в защите играл опорник Зинков. Как оцените действия с новым партнером?
- Мне кажется, он хорошо сыграл. Я довольно комфортно чувствовал себя. Это не его место на поле, но сыграл хорошо.
- В "Оренбурге" Благой Георгиев хорошо исполняет штрафные удары. Была ли какая-то отдельная установка, чтобы не фолить у своей штрафной?
- Мы знали, что у "Оренбурга" есть хорошие исполнители штрафных и те, кто может хорошо с углового подать. Но в игре невозможно не фолить, если тебе нужно остановить игрока с мячом. Это нормально.
- Сегодня "Крылья" не выиграли у "Оренбурга", в первом круге проиграли. Как оцените дальнейшие перспективы команды в борьбе за стыковые матчи?
- В России очень сложный чемпионат, у всех команд довольно хорошая игра. Думаю, на самом деле мы лучше, чем "Оренбург", и сегодня играли лучше их.
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