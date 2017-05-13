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Дмитрий Лоськов: легендой клуба себя не чувствую. Вот Палыч – легенда!

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов признался, что испытывает волнение перед возвращением на поле в матче 28-го тура РФПЛ против "Оренбурга" 13 мая.

"Конечно, волнуюсь перед возвращением на поле. Я тоже человек. Мой дебют был в марте 1997-го, игра с "Балтикой". Не помню, тряслись ли коленки, но как это обычно бывает – до первого удара по мячу есть волнение, а потом всё уходит и начинается футбол.

Всегда хотел закончить именно как профессионал. Чтобы игра была настоящая. А шоу-матчи мне не очень нравятся. Есть в этом какая-то фальшь, когда соберутся пузатые мужики и гоняют пешком мяч. Это я образно говорю. Мне хочется закончить по-настоящему.

Уже тяжело биться, возраст сказывается. Но будет настоящий футбол. Конечно, было бы оптимальным провести матч в тот год, когда у меня контракт заканчивался, и так проститься, уйти спокойно. Но не сложилось, не дали этого сделать. Не знаю почему, к ним вопросы. Что теперь злиться, надо прощать людям. Общался потом с Биличем. Если бы он знал, выпустил бы: последние игры ничего не решали.

Легендой клуба себя не чувствую. Как я могу? Вот Палыч – легенда! Столько лет он в "Локо"!", - передает слова Лоськова "СЭ".
Теги: Лоськов Локомотив
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: Гладиатор Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодца Дима! Дай Бог здоровья! Но ты легенда wink


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Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008
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