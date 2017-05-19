Соломон Кверквелия: надеюсь, удастся показать красивый футбол в игре с "Зенитом"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия призвал болельщиков поддержать команду в заключительном туре премьер-лиги в игре против "Зенита".– Отмечу выигрыш Кубка России. Мы понимали, что это единственный шанс попасть в Лигу Европы, и добились этого права. Руководство и болельщики очень довольны. После завоевания трофея мы провели в чемпионате три матча, два из которых выиграли, а в одном получилась ничья.Могу сказать, что ситуация была стрессовая для нас. Знали, что если не завоюем Кубок, то для "Локомотива" сезон можно будет признать неудачным. А сейчас все наладилось. Мы выиграли у "Оренбурга" 4:0, с "Уралом", считаю, провели хороший матч. Надеюсь, удастся показать красивый футбол в игре с "Зенитом" в воскресенье. Хочу попросить болельщиков прийти на трибуны. Для футболистов очень важно, когда стадион заполняется. Это придает двойную мотивацию, - сказал грузинский защитник.