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Как болельщики "Крыльев Советов" провожали команду в ФНЛ (видео)

Как сообщает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов, 3 года назад, перед и после первого вылета "Крыльев", было гораздо горячее.

И всё же видео содержит ненормативную лексику, 18+

Теги: Крылья Советов Rвидео
Сегодня, 09:17
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№2 Написал: Loskov10 (Сегодня, 10:01) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
"пойдем, хуль ты стоишь"..... служба безопасности на уровне
Регистрация: 27.04.2014
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот ,не дай бог был бы аншлаг на этом матче, было бы повторение Тулы,Перми или Открытия арены, только в гораздо непредсказуемом варианте.
Регистрация: 20.03.2014
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