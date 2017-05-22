Как болельщики "Крыльев Советов" провожали команду в ФНЛ (видео)

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Арьен Роббен: горжусь, что играл вместе с Ламом
Арьен Роббен: горжусь, что играл вместе с Ламом
Вчера 23:39
"Лацио" дома проиграл "Интеру"
"Лацио" дома проиграл "Интеру"
Вчера 23:29
Гурам Аджоев: в следующем сезоне дважды уступим "Спартаку"? Красно-белые в такие игры не играют (21)
Гурам Аджоев: в следующем сезоне дважды уступим "Спартаку"? Красно-белые в такие игры не играют (21)
Вчера 23:11
Сергей Кирьяков: мы победили и это главное (1)
Сергей Кирьяков: мы победили и это главное (1)
Вчера 22:47
"Реал" обыграл "Малагу" и стал чемпионом Испании (16)
"Реал" обыграл "Малагу" и стал чемпионом Испании (16)
Вчера 22:21
Алексей Миранчук: хочу остаться в "Локомотиве" (7)
Алексей Миранчук: хочу остаться в "Локомотиве" (7)
Вчера 21:34
Валерий Рейнгольд: Луческу, вместо того, чтобы тренировать команду жалуется на всех, кроме себя (41)
Валерий Рейнгольд: Луческу, вместо того, чтобы тренировать команду жалуется на всех, кроме себя (41)
Вчера 21:19
Вадим Скрипченко: на душе очень тяжело (9)
Вадим Скрипченко: на душе очень тяжело (9)
Вчера 21:14
Игорь Шалимов: порадовало, что мы со стандартов забили (6)
Игорь Шалимов: порадовало, что мы со стандартов забили (6)
Вчера 20:31
ЦСКА не будет продлевать контракт с Алексеем Ионовым (13)
ЦСКА не будет продлевать контракт с Алексеем Ионовым (13)
Вчера 20:16
Василий Столыпин: будущее Евдокимова в "Оренбурге" зависит от выполнения задачи остаться в РФПЛ
Василий Столыпин: будущее Евдокимова в "Оренбурге" зависит от выполнения задачи остаться в РФПЛ
Вчера 20:16
Сергей Веденеев: серьёзные претензии Луческу можно было бы предъявлять, если бы "Зенит" не имел проблем с составом (20)
Сергей Веденеев: серьёзные претензии Луческу можно было бы предъявлять, если бы "Зенит" не имел проблем с составом (20)
Вчера 19:55
Алан Дзагоев рискует пропустить Кубок Конфедераций (5)
Алан Дзагоев рискует пропустить Кубок Конфедераций (5)
Вчера 19:16
"Арсенал" впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов (2)
"Арсенал" впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов (2)
Как болельщики "Крыльев Советов" провожали команду в ФНЛ (видео)
Как сообщает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов, 3 года назад, перед и после первого вылета "Крыльев", было гораздо горячее.
И всё же видео содержит ненормативную лексику, 18+
И всё же видео содержит ненормативную лексику, 18+
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