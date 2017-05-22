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Группа Black Eyed Peas откроет финал Лиги чемпионов

Американская музыкальная хип-хоп группа The Black Eyed Peas выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов, в котором встретятся "Реал" и "Ювентус", сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Мы планируем использовать энергию болельщиков на стадионе, все это настроит на финал Лиги чемпионов. Мы сами являемся большими поклонниками футбола и знаем, насколько важен этот матч для тех, кто смотрит за игрой с трибун, дома и с друзьями.

Это выступление также имеет для нас большое значение. Мы планируем незабываемое шоу", - сказал участник The Black Eyed Peas Уильям Адамс.

Напомним, финал состоится 3 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе (Уэльс).
Сегодня, 11:58
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№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
нахрен этот чёрный горох....давай Металлику

соглашусь
не место такой "музыке" в массах
музыка должна быть музыкой


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: петя365 (Сегодня, 12:20) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: utekay
нахрен этот чёрный горох....давай Металлику

Надо Фильку запустить, что б вся Европа облевалась - тогда спам забьёт один гол
1-18 ))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:15) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
нахрен этот чёрный горох....давай Металлику


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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