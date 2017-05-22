Группа Black Eyed Peas откроет финал Лиги чемпионов

Американская музыкальная хип-хоп группа The Black Eyed Peas выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов, в котором встретятся "Реал" и "Ювентус", сообщается на официальном сайте УЕФА."Мы планируем использовать энергию болельщиков на стадионе, все это настроит на финал Лиги чемпионов. Мы сами являемся большими поклонниками футбола и знаем, насколько важен этот матч для тех, кто смотрит за игрой с трибун, дома и с друзьями.Это выступление также имеет для нас большое значение. Мы планируем незабываемое шоу", - сказал участник The Black Eyed Peas Уильям Адамс.Напомним, финал состоится 3 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе (Уэльс).