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Владислав Безбородов: пару раз приходилось судить "Зенит", понял, как это тяжело

Владислав Безбородов, признанный РФС лучшим арбитром сезона, высказался об уровне судейства в премьер-лиге и работе на матчах "Зенита".

– Какую команду в премьер-лиге сложнее всего судить?

– Как ни странно, назову "Зенит". Хотя я эту команду и не сужу.

– Как тогда сложилось такое впечатление?

– Пару раз все-таки приходилось судить. Например, кубковый матч с "Тосно" и еще одну товарищескую встречу. Вот в кубковой игре и понял, что арбитрам тяжело с "Зенитом" в чемпионате.

– Как относитесь к разговорам о том, что в весенней части чемпионата России нужно привлекать иностранных арбитров?

– Можно понять те клубы, которые поднимают этот вопрос. Эмоциональные моменты возникают после ошибок наших судей или какой-то несправедливости на поле. Но, поймите, без ошибок все равно никуда. А привлечение иностранных судей – это не панацея.

Мне кажется, сейчас уже все предельно уровнялось. У нас хороший уровень. Просто молодым судьям пока еще не хватает стабильности. Но в целом есть костяк российских судей, которые могут работать на любом топовом матче – и у нас, и за рубежом.

Нужно набраться терпения доверять. Футболист постепенно прогрессирует, то же самое происходит и с судьей. Наверное, растут даже немного дольше, чем игроки.

У нас каждая весна складывается примерно одинаково. Что-то обязательно происходит. Невозможно избежать каких-то серьезных ошибок. Человеческий фактор. Здесь ничего не поделаешь. Он был, есть и будет.

И я не стал бы говорить, что этот сезон в худшую сторону отличается от предыдущих. Были и хорошие матчи с точки зрения судейства, были и откровенно слабые", – цитирует Безбородова "СЭ".
Теги: Безбородов Зенит
Сегодня, 12:50
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№9 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 14:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Я-Спартач,
охладись умник...не позорь нормальных болельщиков Спартака....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№8 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:57) #
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А чего заявление не пишешь? Судить трудно, прошу уволить. А так непонятно, в чем трудности-то. Бегать быстрее приходится? Так это ваша работа успевать за мячом.
Регистрация: 17.04.2017
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:52) #
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online

Цитата: valerman40
В чем трудность? Брать или не брать?

Тосно для Зенита серьёзнейший соперник. Привычка всех соперников воспринимать как равных себе , профессионализм. Коненчно дали как обычно- не взял. В этом трудность моральная.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:50) #
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online

Цитата: Я-Спартач
мдэ...зенытик всех достал уже)

давайте-ка , пиздyйтe в Севастополь ,как грозились..
правда и там вы нахер никому не нужны..

Вот поэтому вас и вывели на арену Федуна, чтобы идентифицировать весь дурдом сразу. Написали же что проводилась спецоперация перед кубком конфедерации. Не зря же Федун благодарность от Президента получил.
Регистрация: 17.04.2017
№5 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 13:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
В чем трудность? Брать или не брать?

Видать за один раз все до машины не донес, пришлось второй раз идти )))
Своя ноша не тянет, но тут видать не тот случай. smile
Регистрация: 6.11.2011
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А какая разница какие команды судить? Если, конечно, по правилам судишь...

Цитата: Я-Спартач
пиздyйтe в Севастополь

Чем тебе Севастополь то не угодил?
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
В чем трудность? Брать или не брать?

на окладе..


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
В чем трудность? Брать или не брать?
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 12:57) #
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  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
мдэ...зенытик всех достал уже)

давайте-ка , пиздyйтe в Севастополь ,как грозились..
правда и там вы нахер никому не нужны..


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
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