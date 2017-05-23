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Владислав Безбородов: пару раз приходилось судить "Зенит", понял, как это тяжело
Владислав Безбородов, признанный РФС лучшим арбитром сезона, высказался об уровне судейства в премьер-лиге и работе на матчах "Зенита".
– Какую команду в премьер-лиге сложнее всего судить?
– Как ни странно, назову "Зенит". Хотя я эту команду и не сужу.
– Как тогда сложилось такое впечатление?
– Пару раз все-таки приходилось судить. Например, кубковый матч с "Тосно" и еще одну товарищескую встречу. Вот в кубковой игре и понял, что арбитрам тяжело с "Зенитом" в чемпионате.
– Как относитесь к разговорам о том, что в весенней части чемпионата России нужно привлекать иностранных арбитров?
– Можно понять те клубы, которые поднимают этот вопрос. Эмоциональные моменты возникают после ошибок наших судей или какой-то несправедливости на поле. Но, поймите, без ошибок все равно никуда. А привлечение иностранных судей – это не панацея.
Мне кажется, сейчас уже все предельно уровнялось. У нас хороший уровень. Просто молодым судьям пока еще не хватает стабильности. Но в целом есть костяк российских судей, которые могут работать на любом топовом матче – и у нас, и за рубежом.
Нужно набраться терпения доверять. Футболист постепенно прогрессирует, то же самое происходит и с судьей. Наверное, растут даже немного дольше, чем игроки.
У нас каждая весна складывается примерно одинаково. Что-то обязательно происходит. Невозможно избежать каких-то серьезных ошибок. Человеческий фактор. Здесь ничего не поделаешь. Он был, есть и будет.
И я не стал бы говорить, что этот сезон в худшую сторону отличается от предыдущих. Были и хорошие матчи с точки зрения судейства, были и откровенно слабые", – цитирует Безбородова "СЭ".
– Какую команду в премьер-лиге сложнее всего судить?
– Как ни странно, назову "Зенит". Хотя я эту команду и не сужу.
– Как тогда сложилось такое впечатление?
– Пару раз все-таки приходилось судить. Например, кубковый матч с "Тосно" и еще одну товарищескую встречу. Вот в кубковой игре и понял, что арбитрам тяжело с "Зенитом" в чемпионате.
– Как относитесь к разговорам о том, что в весенней части чемпионата России нужно привлекать иностранных арбитров?
– Можно понять те клубы, которые поднимают этот вопрос. Эмоциональные моменты возникают после ошибок наших судей или какой-то несправедливости на поле. Но, поймите, без ошибок все равно никуда. А привлечение иностранных судей – это не панацея.
Мне кажется, сейчас уже все предельно уровнялось. У нас хороший уровень. Просто молодым судьям пока еще не хватает стабильности. Но в целом есть костяк российских судей, которые могут работать на любом топовом матче – и у нас, и за рубежом.
Нужно набраться терпения доверять. Футболист постепенно прогрессирует, то же самое происходит и с судьей. Наверное, растут даже немного дольше, чем игроки.
У нас каждая весна складывается примерно одинаково. Что-то обязательно происходит. Невозможно избежать каких-то серьезных ошибок. Человеческий фактор. Здесь ничего не поделаешь. Он был, есть и будет.
И я не стал бы говорить, что этот сезон в худшую сторону отличается от предыдущих. Были и хорошие матчи с точки зрения судейства, были и откровенно слабые", – цитирует Безбородова "СЭ".
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