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Сергей Прядкин: в "Спартаке" сказали, что Каррере нужно срочно улетать

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера был в списке приглашенных на торжественный вечер РФС и РФПЛ, но в самом клубе его отсутствие на мероприятии объяснили необходимостью срочно улететь, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Мы направили в клуб официальное письмо с приглашением – в нем Массимо шел под номером один. На самом вечере я получил комментарий руководителей "Спартака" о том, почему не смог приехать главный тренер. Мне сказали, что он должен был срочно улететь.

Может быть, Массимо чего-то недопонял, ведь "Спартак" прибыл на вечер одним из первых? У клуба состоялось в тот день чествование в "Лукойле", после чего делегация приехала к нам", - цитирует Прядкина "Р-Спорт".

Глава РФПЛ также отметил, что вопрос участия лауреатов сезона в подобных мероприятиях в дальнейшем должен быть регламентирован.

"На одном из собраний лиги мы рассмотрим в том числе и регламентные нормы подведения итогов. Важно, чтобы номинанты сезона, утвержденные техническим комитетом РФС, приходили на торжественный вечер", - пояснил он.

Фото письма РФПЛ
Теги: Прядкин Спартак Каррера
Сегодня, 11:37
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(2)
№16 Написал: Primus Москва (Сегодня, 12:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Ну ничего, будет еще одно чемпионство

Будете плакать, как в этом сезоне - вам чемпионство раньше чем через 25 лет, из жалости отдадут smirk


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№15 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:15) #
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online

SP-M,
А вам бы лучше с бабками слухи обсуждать!
Регистрация: 27.07.2016
№14 Написал: SHRЕК (Сегодня, 12:15) #
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online

На свинарне очередной ахтунх!)))
Регистрация: 11.02.2017
№13 Написал: SP-M (Сегодня, 12:08) #
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online

Цитата: CSKA-180505
А руководство спама пистят как один... laughing


cогласен . Родионов мутит . очень не приятно все это. интриги . не по мужски. пусть этот родион идет в пень.
Регистрация: 10.02.2017
№12 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 12:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Смешно....
Регистрация: 15.03.2009
№11 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну ничего, будет еще одно чемпионство, может даже не через 16 лет


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:00) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
представляю каково сейчас итальянцу...типа "куда я попал,о Дева Мария, что за свинарник?"
ну чтоб так в душу насрать...после того как на руках носили, пзц


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 11:58) #
  • -1
  •  (1)
online

Есть мнение ©что отлично сработала служба безопасности клуба,обманом отстранив дона Карреру от участия в данном мероприятии...разведданные указывают на то,что некто Орлов Геннадий Сергеевич, уроженец города Харькова,ныне проживающий в Санкт-Петербурге, незаконно приобрел пистолет марки пм и забронировал билет до Москвы...
Х*й с ним если застрелиться...
А если?
Регистрация: 15.05.2017
№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 11:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пивовар, ну ка запили про то, что Прядкин не настоящий)


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№7 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 11:54) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
А руководство спама пистят как один... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№6 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 11:54) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Бавария»
Штрафы! Штрафы! Только штрафы! За пиротехнику КДК мало поднимает! Нужно добавить за неявку к начальству на рюмку чая! И ещё раз штрафы!


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№5 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:52) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
раньше не имея телефонов договаривались быстрее и проще... некрасивая ситуация. может и не стоит ей придавать особого значения, но все же...
Регистрация: 14.03.2010
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 11:49) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Родионов наверное хотел, чтобы на церемонии был братуха Алень, а не какой-то там итальянский гастрбайтер, чья роль в победе 10%... blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:45) #
  • -6
  •  (14)

На воздушном шаре. В стратосферу. Без кислорода, полушубка и полного пайка.

А там, уже в зените, с ним обязательно расправится седой и страшный орел Гена. Сядет на шар и продолбит в нем дырку, все время повторяя - Зина,Зина, Зина, Зина....

И после этого Каррера вниз - стремительным домкратом.И прям через каминную трубу к себе домой, в Италию. Как будет славно то тогда1
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:45) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
клоуны ипаные.. позорят только Россию


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 11:42) #
  • +1
  •  (3)
online

Я и Бал...
Регистрация: 15.05.2017
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