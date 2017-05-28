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Мауро Икарди: Китай? Я хочу остаться в Европе

Нападающий "Интера" Мауро Икарди прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны китайского клуба, отметив, что хочет остаться в Европе.

"Я знаю, что в Китае много южноамериканских и европейских футболистов. Уровень их чемпионата постоянно растет. Я получил предложение, но считаю, что их чемпионат еще молод. Я хочу остаться в Европе, поэтому что это лучшее место в мире, чтобы играть в футбол", - цитирует аргентинца TMW.
Теги: Икарди Интер
Сегодня, 09:23
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