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Роналдо: "Золотой мяч - 2017" я бы отдал Криштиану Роналду
Бывший нападающий "Реала" Роналдо поделился мнением по поводу лучшего игрока в 2017 года.
"Золотой мяч - 2017" я бы отдал Криштиану. Последние два года были решающими. Он сыграл важную роль в матчах "Реала" в Лиге Чемпионов, впереди еще финал. Он и Месси являются фантастическими игроками. Я люблю Месси, как он обращается с мячом. Но игнорировать цифры Роналду нельзя", - цитирует Роналдо AS.
"Золотой мяч - 2017" я бы отдал Криштиану. Последние два года были решающими. Он сыграл важную роль в матчах "Реала" в Лиге Чемпионов, впереди еще финал. Он и Месси являются фантастическими игроками. Я люблю Месси, как он обращается с мячом. Но игнорировать цифры Роналду нельзя", - цитирует Роналдо AS.
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