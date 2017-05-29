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Роналдо: "Золотой мяч - 2017" я бы отдал Криштиану Роналду

Бывший нападающий "Реала" Роналдо поделился мнением по поводу лучшего игрока в 2017 года.

"Золотой мяч - 2017" я бы отдал Криштиану. Последние два года были решающими. Он сыграл важную роль в матчах "Реала" в Лиге Чемпионов, впереди еще финал. Он и Месси являются фантастическими игроками. Я люблю Месси, как он обращается с мячом. Но игнорировать цифры Роналду нельзя", - цитирует Роналдо AS.
Теги: Роналдо Роналду
Сегодня, 19:26
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№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
И не поспоришь.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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