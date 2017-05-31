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Квинси Промес - в старте сборной Нидерландов на матч с Марокко

Стал известен стартовый состав сборной Нидерландов на товарищеский матч с командой Марокко.

Нидерланды: Зут, Велтман, де Лигт, Худт, Аке, Торнстра, Промес, де Вильена, Бергёйс, Депай, Янссен.
Теги: Промес Сборная Марокко Сборная Нидерландов
Сегодня, 20:05
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