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Александр Бубнов: крупная победа сборной России не должна вводить в заблуждение

Эксперт Александр Бубнов высказался относительно товарищеского матча между сборными Венгрии и России (0:3).

"Команда Станислава Черчесова выглядела более организованной, чем в предыдущих товарищеских встречах. Россияне гораздо надёжнее действовали в обороне, неплохо прессинговали на протяжении всего матча. Отметил бы ряд неплохих контратак, две из которых завершились взятиями ворот. Реализовали стандарт – это тоже позитив.

Несмотря на уверенное превосходство по счёту, нельзя сказать, что игра у россиян ладилась. На протяжении всех 90 минут подопечные Черчесова не могли взять мяч под контроль, совершали невынужденные ошибки в передачах, и вообще процент брака был очень высок. Причём достаточно низкий темп матча и уровень соперника располагали ровно к обратному.

Не случайно венгры сегодня испытывают большие трудности в отборочном турнире, но даже на их фоне у нашей команды не получалось стать полноправным хозяином положения, доминировать и даже просто проводить вразумительные позиционные атаки. Почти вся острота возникала в результате перехватов и быстрого перехода центра поля. В противостояниях с соперниками классом выше это чревато проблемами.

Две главные взаимосвязанные проблемы команды Черчесова: организация игры в атаке и контроль мяча. Если их не решить, проблематично рассчитывать на удовлетворительный результат на Кубке конфедераций, где оппоненты будут на порядок класснее сегодняшнего. Крупная победа сборной России не должна вводить в заблуждение", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Сборная России
Сегодня, 09:26
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№8 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:29) #
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Добавлю каплю меда в бочку дегтя. Смотрел матч и у меня не было чувства, что он товарищеский. Я не спец конечно, как Бубнов, но это говорит именно о качестве футбола. Футбол был хороший вчера. Дальше посмотрим.
Регистрация: 28.05.2014
№7 Написал: Игрочишка (Сегодня, 10:23) #
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online

Если не умеешь радоваться малому, то не будешь и большому. Аксиома. Нашим быдлованяткам давно уж положить на все, а на футбол особенно...


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СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!!
Регистрация: 21.04.2017
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 10:11) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Интересный факт, при такой игре голы забили..... без Дзюбы и Кокорина...
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 10:06) #
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  •  (3)

Саша заблуждения нет. Сборная Чили отшлифует по полной.
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: AnK. (Сегодня, 09:54) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Буба истину глаголит!
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:48) #
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online

игра -гавно, за редким исключением, но 2 момента и 3 гола это блестяще. плюс не пропустили.
Цитата: Scoter
Обыграть никакущую Венгрию это не показатель.

играли 2 равные команды, мы победили 3-0, по-моему, здорово.
Цитата: Scoter
Вот на Кубке Конфедерации увидим силу сегодняшней нашей сборной

да если даже мы, вдруг, будем играть в финале, в случае с нами, это не сила сборной, а стечение обстоятельств.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Scoter дом (Сегодня, 09:39) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Обыграть никакущую Венгрию это не показатель. Вот на Кубке Конфедерации увидим силу сегодняшней нашей сборной
Регистрация: 26.09.2006
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 09:29) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да, матч настроения не поднял...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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