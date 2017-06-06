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Александр Бубнов: крупная победа сборной России не должна вводить в заблуждение
Эксперт Александр Бубнов высказался относительно товарищеского матча между сборными Венгрии и России (0:3).
"Команда Станислава Черчесова выглядела более организованной, чем в предыдущих товарищеских встречах. Россияне гораздо надёжнее действовали в обороне, неплохо прессинговали на протяжении всего матча. Отметил бы ряд неплохих контратак, две из которых завершились взятиями ворот. Реализовали стандарт – это тоже позитив.
Несмотря на уверенное превосходство по счёту, нельзя сказать, что игра у россиян ладилась. На протяжении всех 90 минут подопечные Черчесова не могли взять мяч под контроль, совершали невынужденные ошибки в передачах, и вообще процент брака был очень высок. Причём достаточно низкий темп матча и уровень соперника располагали ровно к обратному.
Не случайно венгры сегодня испытывают большие трудности в отборочном турнире, но даже на их фоне у нашей команды не получалось стать полноправным хозяином положения, доминировать и даже просто проводить вразумительные позиционные атаки. Почти вся острота возникала в результате перехватов и быстрого перехода центра поля. В противостояниях с соперниками классом выше это чревато проблемами.
Две главные взаимосвязанные проблемы команды Черчесова: организация игры в атаке и контроль мяча. Если их не решить, проблематично рассчитывать на удовлетворительный результат на Кубке конфедераций, где оппоненты будут на порядок класснее сегодняшнего. Крупная победа сборной России не должна вводить в заблуждение", - цитирует Бубнова Sportbox.
"Команда Станислава Черчесова выглядела более организованной, чем в предыдущих товарищеских встречах. Россияне гораздо надёжнее действовали в обороне, неплохо прессинговали на протяжении всего матча. Отметил бы ряд неплохих контратак, две из которых завершились взятиями ворот. Реализовали стандарт – это тоже позитив.
Несмотря на уверенное превосходство по счёту, нельзя сказать, что игра у россиян ладилась. На протяжении всех 90 минут подопечные Черчесова не могли взять мяч под контроль, совершали невынужденные ошибки в передачах, и вообще процент брака был очень высок. Причём достаточно низкий темп матча и уровень соперника располагали ровно к обратному.
Не случайно венгры сегодня испытывают большие трудности в отборочном турнире, но даже на их фоне у нашей команды не получалось стать полноправным хозяином положения, доминировать и даже просто проводить вразумительные позиционные атаки. Почти вся острота возникала в результате перехватов и быстрого перехода центра поля. В противостояниях с соперниками классом выше это чревато проблемами.
Две главные взаимосвязанные проблемы команды Черчесова: организация игры в атаке и контроль мяча. Если их не решить, проблематично рассчитывать на удовлетворительный результат на Кубке конфедераций, где оппоненты будут на порядок класснее сегодняшнего. Крупная победа сборной России не должна вводить в заблуждение", - цитирует Бубнова Sportbox.
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