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Матч между сборными Боснии и Греции завершился дракой (видео)

Отборочный матч ЧМ-2018 между сборной Боснии и Герцеговины и командой из Греции (0:0) завершился массовой потасовкой с участием футболистов и тренеров.

Зачинщиком драки стал нападающий боснийцев Эдин Джеко, который спровоцировал драку с защитником греков Костасом Маноласом. Напомним, оба футболиста выступают в "Роме".

Помощник главного тренера боснийцев Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу.

ВИДЕО - здесь

Газета.ru
Теги: Сборная Греции Сборная Боснии и Герцеговины
Сегодня, 08:54
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(1)
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 09:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Во чурки дают!
Регистрация: 1.02.2017
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