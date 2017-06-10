Матч между сборными Боснии и Греции завершился дракой (видео)

Отборочный матч ЧМ-2018 между сборной Боснии и Герцеговины и командой из Греции (0:0) завершился массовой потасовкой с участием футболистов и тренеров.Зачинщиком драки стал нападающий боснийцев Эдин Джеко, который спровоцировал драку с защитником греков Костасом Маноласом. Напомним, оба футболиста выступают в "Роме".Помощник главного тренера боснийцев Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу.