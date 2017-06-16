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Как должна сыграть сборная на домашнем ЧМ?



 

"У меня такое же мнение, как у Вас, Владимир Владимирович". Газзаев на линии с Президентом (видео)

В ходе прямой линии с Президентом России много внимания уделялось теме футбола. Владимир Путин решил поинтересоваться мнением относительно перспектив сборной на домашнем Чемпионате мира у специалиста в этой сфере - Валерия Газзаева. Однако даже несмотря на то, что Президент не высказал никакого мнения, а лишь задал вопрос, депутат Госдумы от партии Справедливая Россия, с его позицией согласился. Занавес.



– Можно мне блиц-вопрос задать. Я вижу Газзаева напротив. Будем мы в футбол играть или нет?

– Спасибо, Владимир Владимирович. Во-первых, спасибо Вамм за то, что прекрасная инфраструктура будет выстроена, за то, что Вы уделяете огромное внимание здоровому образу жизни, здоровью нации. А что касается футбола, я сам обеспокоен. Надеюсь, что новая молодая сборная сыграет удачно, и мы получим удовольствие. И хочется сказать спасибо Вам. Вспоминаю 2010-й год, когда исключительно Ваш авторитет и Ваше внимание способствовало тому, что мы получили право проводить Чемпионат мира.

И сейчас я хочу с Вами поделиться, раз Вы дали мне возможность сказать. В преддверии ЧМ РФС заявил, что в футболе невозможно гарантировать успех национальной сборной, поэтому имеет смысл поставить задачу популяризации футбола вне зависимости от результатов национальной сборной. Я считаю, Владимир Владимирович, что если мы будем ставить такие цели, то ничего не добьёмся. На домашнем Чемпионате мира мы должны показать максимальный результат. Как здесь было сказано, я хочу, чтобы Вы повлияли на этот результат, на сборную. Какое Ваше мнение, Владимир Владимирович, какой результат должна показать наша сборная?

- Валерий, я хотел от Вас это услышать (смеётся). А Вы ловко перекинули мячик на мою сторону.

- Честно сказать, у меня такое же мнение, как у Вас, Владимир Владимирович.

- Будем надеяться, что ребята будут играть с полной отдачей как настоящие бойцы, чтобы они порадовали болельщиков хотя бы стремлением к победе. Но последние игры показали, что потенциал у нас есть.
Теги: Путин Газзаев Видео
Сегодня, 11:29
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№9 Написал: grisha (Сегодня, 12:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Paolo_Di_Canio
псина лизнул царю.

Как хорошо, как хорошо,
Какое совпадение!
Нашелся к шарику горшок,
А хвост - ко дню рождения!
И я, и я, и я того же мнения!
Регистрация: 19.04.2017
№8 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:04) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
К сожалению, в итоге, ни тот ни другой своего мнения так и не высказали.
Регистрация: 16.05.2017
№7 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 11:51) #
  • +6
  •  (8)

Как псина лизнул царю...было просто окуенно.
Регистрация: 21.12.2016
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:47) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
мерзкая псина


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:44) #
  • +7
  •  (9)
online

холоп!

казалось бы депутат, избранник народа, который должен спрашивать за деяния с правительства и президента, предлагать пути развития спорта №1,

а он пык-мык, повлияйте на результат пажалыста, слушаюсь, повинуюсь, разрешите идти, спасибо за содержательный разговор.
на публике: легионеры-легионеры, а как президент рот открыл, Газзаев все слова забыл, шафка!



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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: Арес (Сегодня, 11:38) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
...и хвостом завилял


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:37) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
облизнулся и завилял хвостиком


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: mustang (Сегодня, 11:35) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Мутко под тобой кресло зашаталось-тут такой талант объявился
Регистрация: 23.12.2015
№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 11:35) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Потому что пёс - Газзаев..."


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
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