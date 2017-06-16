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"У меня такое же мнение, как у Вас, Владимир Владимирович". Газзаев на линии с Президентом (видео)
В ходе прямой линии с Президентом России много внимания уделялось теме футбола. Владимир Путин решил поинтересоваться мнением относительно перспектив сборной на домашнем Чемпионате мира у специалиста в этой сфере - Валерия Газзаева. Однако даже несмотря на то, что Президент не высказал никакого мнения, а лишь задал вопрос, депутат Госдумы от партии Справедливая Россия, с его позицией согласился. Занавес.
– Можно мне блиц-вопрос задать. Я вижу Газзаева напротив. Будем мы в футбол играть или нет?
– Спасибо, Владимир Владимирович. Во-первых, спасибо Вамм за то, что прекрасная инфраструктура будет выстроена, за то, что Вы уделяете огромное внимание здоровому образу жизни, здоровью нации. А что касается футбола, я сам обеспокоен. Надеюсь, что новая молодая сборная сыграет удачно, и мы получим удовольствие. И хочется сказать спасибо Вам. Вспоминаю 2010-й год, когда исключительно Ваш авторитет и Ваше внимание способствовало тому, что мы получили право проводить Чемпионат мира.
И сейчас я хочу с Вами поделиться, раз Вы дали мне возможность сказать. В преддверии ЧМ РФС заявил, что в футболе невозможно гарантировать успех национальной сборной, поэтому имеет смысл поставить задачу популяризации футбола вне зависимости от результатов национальной сборной. Я считаю, Владимир Владимирович, что если мы будем ставить такие цели, то ничего не добьёмся. На домашнем Чемпионате мира мы должны показать максимальный результат. Как здесь было сказано, я хочу, чтобы Вы повлияли на этот результат, на сборную. Какое Ваше мнение, Владимир Владимирович, какой результат должна показать наша сборная?
- Валерий, я хотел от Вас это услышать (смеётся). А Вы ловко перекинули мячик на мою сторону.
- Честно сказать, у меня такое же мнение, как у Вас, Владимир Владимирович.
- Будем надеяться, что ребята будут играть с полной отдачей как настоящие бойцы, чтобы они порадовали болельщиков хотя бы стремлением к победе. Но последние игры показали, что потенциал у нас есть.
– Можно мне блиц-вопрос задать. Я вижу Газзаева напротив. Будем мы в футбол играть или нет?
– Спасибо, Владимир Владимирович. Во-первых, спасибо Вамм за то, что прекрасная инфраструктура будет выстроена, за то, что Вы уделяете огромное внимание здоровому образу жизни, здоровью нации. А что касается футбола, я сам обеспокоен. Надеюсь, что новая молодая сборная сыграет удачно, и мы получим удовольствие. И хочется сказать спасибо Вам. Вспоминаю 2010-й год, когда исключительно Ваш авторитет и Ваше внимание способствовало тому, что мы получили право проводить Чемпионат мира.
И сейчас я хочу с Вами поделиться, раз Вы дали мне возможность сказать. В преддверии ЧМ РФС заявил, что в футболе невозможно гарантировать успех национальной сборной, поэтому имеет смысл поставить задачу популяризации футбола вне зависимости от результатов национальной сборной. Я считаю, Владимир Владимирович, что если мы будем ставить такие цели, то ничего не добьёмся. На домашнем Чемпионате мира мы должны показать максимальный результат. Как здесь было сказано, я хочу, чтобы Вы повлияли на этот результат, на сборную. Какое Ваше мнение, Владимир Владимирович, какой результат должна показать наша сборная?
- Валерий, я хотел от Вас это услышать (смеётся). А Вы ловко перекинули мячик на мою сторону.
- Честно сказать, у меня такое же мнение, как у Вас, Владимир Владимирович.
- Будем надеяться, что ребята будут играть с полной отдачей как настоящие бойцы, чтобы они порадовали болельщиков хотя бы стремлением к победе. Но последние игры показали, что потенциал у нас есть.
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