Антон Митрюшкин не перейдет в "Бенфику"

Президент "Сьона" Кристиан Константин не готов отпустить российского голкипера и капитана команды Антона Митрюшкина в "Бенфику" и категорически отверг трансфер, утверждает "4-4-2".Действующий контракт игрока истекает летом 2019 года.