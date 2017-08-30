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Антон Митрюшкин не перейдет в "Бенфику"

Президент "Сьона" Кристиан Константин не готов отпустить российского голкипера и капитана команды Антона Митрюшкина в "Бенфику" и категорически отверг трансфер, утверждает "4-4-2".

Действующий контракт игрока истекает летом 2019 года.
Теги: Митрюшкин Сьон Бенфика
Сегодня, 01:01
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