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Габриэл Жезус: Луан в "Спартаке"? Его уровень - большие клубы

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус прокомментировал информацию о том, что форвард "Гремио" Луан может перебраться в "Спартак".

"Все знают, что он должен играть в больших европейских клубах. Я не знаю, кто и что говорил. Но у Луана есть все, чтобы играть в больших клубах. Это его уровень", - цитирует Жезуса ESPN.
Теги: Жезуш Луан Спартак Гремио
Сегодня, 17:46
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(6)
№20 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 18:56) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
В итоге этот великий окажется в Браге, либо каком нибудь Аяксе.
Регистрация: 2.08.2010
№19 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 18:55) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Луан сделает спартак великим!!!! confused

чтоо... ещё великавее?
Регистрация: 1.02.2015
№18 Написал: sunsun (Сегодня, 18:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Берите уже Оздоева с Кануниковым и на этом все.

Цитата: zzzz
Вот недалёкие же они...
Спартак - это как раз большой клуб с отличным стадионом, базой, болелами и трофеями, в отличие от какой-нибудь условной Сасуолло или Эвертона, в которые он в итоге перейдёт.

Да, только в ЛЧ не играют по 5-ть лет и золото берут раз в 16ть лет и по рейтингу ниже онжи, которая борется всегда за выживание. А так конечно Луано дурак, ведь таких великих кинул....

Милан и Интер тоже уже лет пять ползают без трофеев и ЛЧ, но это не делает их менее великими.
Регистрация: 26.07.2016
№17 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 18:48) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Берите уже Оздоева с Кануниковым и на этом все.

Цитата: zzzz
Вот недалёкие же они...
Спартак - это как раз большой клуб с отличным стадионом, базой, болелами и трофеями, в отличие от какой-нибудь условной Сасуолло или Эвертона, в которые он в итоге перейдёт.

Да, только в ЛЧ не играют по 5-ть лет и золото берут раз в 16ть лет и по рейтингу ниже онжи, которая борется всегда за выживание. А так конечно Луано дурак, ведь таких великих кинул....
Регистрация: 5.04.2017
№16 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:44) #
  • -1
  •  (1)
online

Кто за Ситькой следит?
Жезус-то сам играет или изредка с лавки выходит?
Регистрация: 22.09.2009
№15 Написал: fd65 (Сегодня, 18:40) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trent
Тупорылые бомжи всю ветку засрали, вам не покуй убогие? Дебилы млять..

Я б сказал, болотные бакланы засрали ветку....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№14 Написал: zzzz (Сегодня, 18:39) #
  • -3
  •  (3)

Вот недалёкие же они...
Спартак - это как раз большой клуб с отличным стадионом, базой, болелами и трофеями, в отличие от какой-нибудь условной Сасуолло или Эвертона, в которые он в итоге перейдёт.
Регистрация: 15.03.2017
№13 Написал: trent (Сегодня, 18:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Тупорылые бомжи всю ветку засрали, вам не покуй убогие? Дебилы млять..


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№12 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 18:27) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: All_my
Цитата: FC VOLGA
Сити что ли большой клуб?Денег докуя ,а толку никуя.


Сити аля зенит, практически всю свою историю полоскался на дне

Посмотри налево - там таблица. Кто на дне? laughing


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№11 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:27) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy

спартачОк все ниже и ниже!
Регистрация: 14.12.2016
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:18) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Луан сделает спартак великим!!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 18:15) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
smile laughing laughing
Регистрация: 5.09.2012
№8 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:15) #
  • +6
  •  (8)
online

Что-то очереди за ним не наблюдается.
Регистрация: 20.03.2017
№7 Написал: All_my Москва (Сегодня, 18:10) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FC VOLGA
Сити что ли большой клуб?Денег докуя ,а толку никуя.


Сити аля зенит, практически всю свою историю полоскался на дне


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:59) #
  • -10
  •  (28)
online
Болеет за:
«Зенит»
в очередной раз опустили спартачок laughing никак не хотят понять, что их место - девятое!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:54) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Я не раз тут писал что этот парень не для РФПЛ, он будет пылить в ТОП командах первой тройки чемпионатов
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 17:54) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
ты сам то для начала бы перешел в большой клуб,а то сидишь в этой помойке
Регистрация: 9.03.2017
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 17:50) #
  • +3
  •  (9)

А Манчестер Сити большой клуб? laughing
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 17:50) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Волга НН»
Сити что ли большой клуб?Денег докуя ,а толку никуя.
Регистрация: 28.12.2012
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 17:49) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Флаг в руки....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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