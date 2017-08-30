Габриэл Жезус: Луан в "Спартаке"? Его уровень - большие клубы

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус прокомментировал информацию о том, что форвард "Гремио" Луан может перебраться в "Спартак"."Все знают, что он должен играть в больших европейских клубах. Я не знаю, кто и что говорил. Но у Луана есть все, чтобы играть в больших клубах. Это его уровень", - цитирует Жезуса ESPN.