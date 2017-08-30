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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Габриэл Жезус: Луан в "Спартаке"? Его уровень - большие клубы
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус прокомментировал информацию о том, что форвард "Гремио" Луан может перебраться в "Спартак".
"Все знают, что он должен играть в больших европейских клубах. Я не знаю, кто и что говорил. Но у Луана есть все, чтобы играть в больших клубах. Это его уровень", - цитирует Жезуса ESPN.
"Все знают, что он должен играть в больших европейских клубах. Я не знаю, кто и что говорил. Но у Луана есть все, чтобы играть в больших клубах. Это его уровень", - цитирует Жезуса ESPN.
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