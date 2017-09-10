Маурисио Почеттино: мы солидно сыграли против "Эвертона"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в матче против "Эвертона" (3:0)."Это была фантастическая игра. Мы сыграли солидно. У нас получился отличный матч против очень хорошей команды, с которой тяжело играть на выезде. Кейн забил 100 голов? Это фантастика для него и для команды", - цитирует тренера ВВС.