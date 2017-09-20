Алексей Гай: сыграл высокий класс футболистов "Спартака"

Полузащитник краснодарской команды Алексей Гай поделился впечатлениями от кубковой игры против московского "Спартака".– Не уверен, что мог дать какую-то оценку, потому что, наверное, хочется поздравить "Спартак" с заслуженной победой. У них было больше моментов, чем у нас. Я думаю, что мы сами где-то ошибались, а где-то сыграл высокий класс футболистов "Спартака".– В принципе, у нас установка особо и не менялась. Мы планировали попробовать играть в свою игру, больше держать мяч. Но где-то у нас это не получилось.– Наверное, о настрое и не стоит говорить вообще. В любом случае, кто-бы не приезжал, кубковая игра всегда стоит особняком. Произойти в отдельном матче может все, что угодно. Мы надеялись, что сможем победить. Один из решающих моментов – это гол на последних минутах первого тайма. Он дал определенное преимущество "Спартаку".– Не то, что бы удивил. Я просто понимаю, что люди играют на высоком уровне, в том числе и в Лиге Чемпионов. Несмотря на это они дают играть в футбол, но нам нужно все равно быть уверенными в себе, чтобы играть с такими командами.www.rusfootball.info