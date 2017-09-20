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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Гай: сыграл высокий класс футболистов "Спартака"
Полузащитник краснодарской команды Алексей Гай поделился впечатлениями от кубковой игры против московского "Спартака".
– Какой тайм "Кубани" удался больше.
– Не уверен, что мог дать какую-то оценку, потому что, наверное, хочется поздравить "Спартак" с заслуженной победой. У них было больше моментов, чем у нас. Я думаю, что мы сами где-то ошибались, а где-то сыграл высокий класс футболистов "Спартака".
– Как планировали играть против "Спартака"?
– В принципе, у нас установка особо и не менялась. Мы планировали попробовать играть в свою игру, больше держать мяч. Но где-то у нас это не получилось.
– Показалось, что команда выходила на игру с особым настроем. Какой момент стал переломным в матче?
– Наверное, о настрое и не стоит говорить вообще. В любом случае, кто-бы не приезжал, кубковая игра всегда стоит особняком. Произойти в отдельном матче может все, что угодно. Мы надеялись, что сможем победить. Один из решающих моментов – это гол на последних минутах первого тайма. Он дал определенное преимущество "Спартаку".
– Между уровнем "Спартака" и командами ФНЛ, с которыми вы встречались в этом сезоне, огромная пропасть? Или ничем не удивил чемпион?
– Не то, что бы удивил. Я просто понимаю, что люди играют на высоком уровне, в том числе и в Лиге Чемпионов. Несмотря на это они дают играть в футбол, но нам нужно все равно быть уверенными в себе, чтобы играть с такими командами.
Источник: www.rusfootball.info
– Какой тайм "Кубани" удался больше.
– Не уверен, что мог дать какую-то оценку, потому что, наверное, хочется поздравить "Спартак" с заслуженной победой. У них было больше моментов, чем у нас. Я думаю, что мы сами где-то ошибались, а где-то сыграл высокий класс футболистов "Спартака".
– Как планировали играть против "Спартака"?
– В принципе, у нас установка особо и не менялась. Мы планировали попробовать играть в свою игру, больше держать мяч. Но где-то у нас это не получилось.
– Показалось, что команда выходила на игру с особым настроем. Какой момент стал переломным в матче?
– Наверное, о настрое и не стоит говорить вообще. В любом случае, кто-бы не приезжал, кубковая игра всегда стоит особняком. Произойти в отдельном матче может все, что угодно. Мы надеялись, что сможем победить. Один из решающих моментов – это гол на последних минутах первого тайма. Он дал определенное преимущество "Спартаку".
– Между уровнем "Спартака" и командами ФНЛ, с которыми вы встречались в этом сезоне, огромная пропасть? Или ничем не удивил чемпион?
– Не то, что бы удивил. Я просто понимаю, что люди играют на высоком уровне, в том числе и в Лиге Чемпионов. Несмотря на это они дают играть в футбол, но нам нужно все равно быть уверенными в себе, чтобы играть с такими командами.
Источник: www.rusfootball.info
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