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Златко Далич: с оптимизмом жду поединки с Грецией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич верит в то, что его команде удастся обыграть Грецию в двухматчевом противостоянии.

"Жду тяжёлой игры с греками. Особенно трудная встреча будет в гостях. Но я верю в команду, верю в то, что мы способны показать положительный результат. Я с оптимизмом жду эти поединки. Надеюсь, что все игроки подойдут к матчам в оптимальном состоянии", - цитирует Далича официальный сайт ФИФА.
Теги: Сборная Хорватии Сборная Греции
Сегодня, 18:19
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