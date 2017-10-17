Златко Далич: с оптимизмом жду поединки с Грецией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич верит в то, что его команде удастся обыграть Грецию в двухматчевом противостоянии."Жду тяжёлой игры с греками. Особенно трудная встреча будет в гостях. Но я верю в команду, верю в то, что мы способны показать положительный результат. Я с оптимизмом жду эти поединки. Надеюсь, что все игроки подойдут к матчам в оптимальном состоянии", - цитирует Далича официальный сайт ФИФА.