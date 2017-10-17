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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Златко Далич: с оптимизмом жду поединки с Грецией
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич верит в то, что его команде удастся обыграть Грецию в двухматчевом противостоянии.
"Жду тяжёлой игры с греками. Особенно трудная встреча будет в гостях. Но я верю в команду, верю в то, что мы способны показать положительный результат. Я с оптимизмом жду эти поединки. Надеюсь, что все игроки подойдут к матчам в оптимальном состоянии", - цитирует Далича официальный сайт ФИФА.
"Жду тяжёлой игры с греками. Особенно трудная встреча будет в гостях. Но я верю в команду, верю в то, что мы способны показать положительный результат. Я с оптимизмом жду эти поединки. Надеюсь, что все игроки подойдут к матчам в оптимальном состоянии", - цитирует Далича официальный сайт ФИФА.
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