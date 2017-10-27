Защитник сборной России Константин Рауш продлил контракт с "Кельном", информирует пресс-служба немецкого клуба.Соглашение рассчитано до лета 2021 года. Также новый контракт подписал капитан команды Маттиас Леман."Рауш и Леман являются важными игроками для "Кельна", рады, что они хотят оставаться частью команды", - сказал главный тренер Петер Штегер.