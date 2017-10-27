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Константин Рауш продлил контракт с "Кельном"

Защитник сборной России Константин Рауш продлил контракт с "Кельном", информирует пресс-служба немецкого клуба.

Соглашение рассчитано до лета 2021 года. Также новый контракт подписал капитан команды Маттиас Леман.

"Рауш и Леман являются важными игроками для "Кельна", рады, что они хотят оставаться частью команды", - сказал главный тренер Петер Штегер.
Теги: Рауш Кельн
Сегодня, 14:53
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(1)
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
В Кельне не дурачки сидят, продлили контракт, что бы подороже впарить в РФ, ибо знают что у нас лимит


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:12) #
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  •  (4)
online

Oтcocите, дорогие русские друзья
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:07) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
теперь бы еще им вывести Кёльн из зоны вылета


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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