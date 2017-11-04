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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Костас Манолас дисквалифицирован за намеренное получение желтой карточки
Защитник "Ромы" и сборной Греции Костас Манолас был дисквалифицирован ФИФА на одну игру за намеренное получение жёлтой карточки в матче предпоследнего тура отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Кипра (2:1).
В концовке матча со сборной Кипра защитник получил предупреждение за затяжку времени. Из-за перебора жёлтых карточек он пропустил последующий матч заключительного тура отбора ЧМ-2018 с командой Гибралтара (4:0).
Таким образом, Манолас, уже отбывший автоматическую дисквалификацию, пропустит ещё один матч. Футболист не сможет помочь своей команде в первом гостевом стыковом матче со сборной Хорватии (9 ноября) за право попасть в финальный турнир ЧМ-2018.
Чемпионат
В концовке матча со сборной Кипра защитник получил предупреждение за затяжку времени. Из-за перебора жёлтых карточек он пропустил последующий матч заключительного тура отбора ЧМ-2018 с командой Гибралтара (4:0).
Таким образом, Манолас, уже отбывший автоматическую дисквалификацию, пропустит ещё один матч. Футболист не сможет помочь своей команде в первом гостевом стыковом матче со сборной Хорватии (9 ноября) за право попасть в финальный турнир ЧМ-2018.
Чемпионат
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