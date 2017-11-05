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Футболист "Болоньи" оформил дубль ударами со штрафных разными ногами

"Болонья" проиграла "Кротоне" в матче 12-го тура чемпионата Италии (2:3).

В составе "Болоньи" два раза отличился 25-летний хавбек Симоне Верди.

Дубль итальянца примечателен тем, что он был оформлен прями ударами со штрафных, причем разными ногами. Подобное никому не удавалось в серии А, начиная с сезона-2004/05.

Теги: Болонья Кротоне
Сегодня, 11:17
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