Футболист "Болоньи" оформил дубль ударами со штрафных разными ногами

Simone Verdi scored two free-kicks during #BolognaCrotone



One with his left foot, one with his right ?



? Sosfantacalcio pic.twitter.com/dMnTSzaAWx — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) November 4, 2017

"Болонья" проиграла "Кротоне" в матче 12-го тура чемпионата Италии (2:3).В составе "Болоньи" два раза отличился 25-летний хавбек Симоне Верди.Дубль итальянца примечателен тем, что он был оформлен прями ударами со штрафных, причем разными ногами. Подобное никому не удавалось в серии А, начиная с сезона-2004/05.