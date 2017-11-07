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Источник: Андрей Аршавин договорился с "Кайратом" о продлении контракта

Самый популярный игрок казахстанской премьер-лиги Андрей Аршавин принял решение продолжить выступления в составе "Кайрата", передает Prosports.kz.

Как сообщает источник, приближенный к самому футболисту, в ближайшее время Андрей подпишет с "Кайратом" новый контракт. О сроках и условиях соглашения пока не известно, договоренность между клубом и игроком уже достигнута.
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 15:05
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№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:32) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Жирная новость от "источника", как и заголовок. А жена к нему вернулась, если да, то которая? Всем же так интересно.
Регистрация: 29.10.2010
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