Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:46
Александр Коломейцев: кто-то исподтишка бьет, а кто-то просто грубит, но какие обиды могут быть? (1)
Александр Коломейцев: кто-то исподтишка бьет, а кто-то просто грубит, но какие обиды могут быть? (1)
04:14
Василий Березуцкий - Геркусу: не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня (4)
Василий Березуцкий - Геркусу: не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня (4)
03:47
Василий Березуцкий: российские игроки "Зенита", которые сидят на лавке, не слабее аргентинцев (5)
Василий Березуцкий: российские игроки "Зенита", которые сидят на лавке, не слабее аргентинцев (5)
Источник: Андрей Аршавин договорился с "Кайратом" о продлении контракта
Самый популярный игрок казахстанской премьер-лиги Андрей Аршавин принял решение продолжить выступления в составе "Кайрата", передает Prosports.kz.
Как сообщает источник, приближенный к самому футболисту, в ближайшее время Андрей подпишет с "Кайратом" новый контракт. О сроках и условиях соглашения пока не известно, договоренность между клубом и игроком уже достигнута.
Как сообщает источник, приближенный к самому футболисту, в ближайшее время Андрей подпишет с "Кайратом" новый контракт. О сроках и условиях соглашения пока не известно, договоренность между клубом и игроком уже достигнута.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.