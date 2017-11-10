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Сборная Швейцарии обыграла Северную Ирландию

Завершился первый стыковой матч за право выступить на чемпионате мира - 2018 между сборными Северной Ирландии и Швейцарии.

Чемпионат мира-2018

Плей-офф

Северная Ирландия - Швейцария 0:1

Голы: Родригес, 58 (пен.)

Северная Ирландия: Макговерн, Маклафлин, Макаули, Эванс (Сэвилл, 65), Брант, Эванс, Норвуд, Дэвис, Даллас (Уорд, 52), Лафферти (Вашингтон, 78), Мадженнис

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шёр, Аканджи, Закария, Шакири, Джака, Джемаили (Фрай, 83), Цубер (Мехмеди, 87), Сеферович (Эмболо, 77)

Предупреждения: Шёр, 5, Эванс, 57
Теги: Сборная Швейцарии Сборная Северной Ирландии
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