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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Рейнгольд: наши футболисты меня просто удивили, нельзя так играть в футбол, это просто безобразие (1)
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Валерий Рейнгольд: наши футболисты меня просто удивили, нельзя так играть в футбол, это просто безобразие
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги товарищеского матча сборной России против Аргентины (0:1).
- Мое мнение однозначное - бездарно играли две команды. Другого сказать не могу. Имела преимущество сборная Аргентины, которая, честно говоря, меня, конечно, удивила. Абсолютно ничего не показала, но этого стоило ожидать, потому что никто в товарищеской встрече рисковать здоровьем не будет. Но наши футболисты меня просто удивили, я вам серьезно говорю. Нельзя так играть в футбол, это просто безобразие. Я понимаю, может внутри каждый чувствует, что он слабее, так оно может и есть. Но ребята, вы вышли на футбольное поле, ну покажите хоть кто-нибудь свои личные качества: обводку, скорость, дриблинг, удары по воротам. Хоть что-нибудь покажите, нельзя же, в конце концов, так бездарно провести игру. За весь матч только Денис Глушаков ударил два раза по воротам - это разве футбол? Ради этого более 70 тысяч болельщиков пришли смотреть на это безобразие? То, что я вижу, то я и говорю. Бездарно играла наша сборная, хотя счет по игре - 0:0. При всем преимуществе аргентинцев, если суммировать, то счет должен быть 0:0, потому что гол был забит из-за офсайда - тут судьи проспали.
Пришло 70 тысяч народу, посмотреть на футбольный праздник - открытие стадиона, но ведь у каждого футболиста должно быть самолюбие, есть какое-то мастерство. Ни Федор Смолов, ни Александр Кокорин - игроки передней линии - ни разу не ударили по воротам за 90 минут. С ума сойти вообще-то. А мы еще говорим о каком-то там футболе. Какой футбол? Нет его! Я не знаю куда смотрит Станислав Черчесов, но то, что сегодня делали Смолов и Кокорин, то я считаю, что это антифутбол. Ведь при всех нагрузках, что получила линяя обороны и средняя линия в связи с разницей в классе со сборной Аргентины и она владела инициативой. Но наши нападающие даже вообще ничего не создали, даже толком мяч не держали.
- Как оцените игру наших натурализованных футболистов - Марио Фернандеса и Константина Рауша?
- Если Фернандес еще выполнял функции защитника, то во что играл Рауш мне не понятно. Откуда он вообще появился. Между прочим, он фактически привез нам гол. Пусть там и офсайд, но он упустил оппонента и потерял позицию. Никакого впечатления он на меня не произвел.
Я хочу сказать, что в сборной России должен быть тот, кто хоть как-то выделяется на фоне остальных. В ней должны быть собраны лучшие игроки на своих позициях, но кого там просматривает Черчесов со своим тренерским штабом мне не понятно. Нашим ребятам не хватает мастерства.
- Мое мнение однозначное - бездарно играли две команды. Другого сказать не могу. Имела преимущество сборная Аргентины, которая, честно говоря, меня, конечно, удивила. Абсолютно ничего не показала, но этого стоило ожидать, потому что никто в товарищеской встрече рисковать здоровьем не будет. Но наши футболисты меня просто удивили, я вам серьезно говорю. Нельзя так играть в футбол, это просто безобразие. Я понимаю, может внутри каждый чувствует, что он слабее, так оно может и есть. Но ребята, вы вышли на футбольное поле, ну покажите хоть кто-нибудь свои личные качества: обводку, скорость, дриблинг, удары по воротам. Хоть что-нибудь покажите, нельзя же, в конце концов, так бездарно провести игру. За весь матч только Денис Глушаков ударил два раза по воротам - это разве футбол? Ради этого более 70 тысяч болельщиков пришли смотреть на это безобразие? То, что я вижу, то я и говорю. Бездарно играла наша сборная, хотя счет по игре - 0:0. При всем преимуществе аргентинцев, если суммировать, то счет должен быть 0:0, потому что гол был забит из-за офсайда - тут судьи проспали.
Пришло 70 тысяч народу, посмотреть на футбольный праздник - открытие стадиона, но ведь у каждого футболиста должно быть самолюбие, есть какое-то мастерство. Ни Федор Смолов, ни Александр Кокорин - игроки передней линии - ни разу не ударили по воротам за 90 минут. С ума сойти вообще-то. А мы еще говорим о каком-то там футболе. Какой футбол? Нет его! Я не знаю куда смотрит Станислав Черчесов, но то, что сегодня делали Смолов и Кокорин, то я считаю, что это антифутбол. Ведь при всех нагрузках, что получила линяя обороны и средняя линия в связи с разницей в классе со сборной Аргентины и она владела инициативой. Но наши нападающие даже вообще ничего не создали, даже толком мяч не держали.
- Как оцените игру наших натурализованных футболистов - Марио Фернандеса и Константина Рауша?
- Если Фернандес еще выполнял функции защитника, то во что играл Рауш мне не понятно. Откуда он вообще появился. Между прочим, он фактически привез нам гол. Пусть там и офсайд, но он упустил оппонента и потерял позицию. Никакого впечатления он на меня не произвел.
Я хочу сказать, что в сборной России должен быть тот, кто хоть как-то выделяется на фоне остальных. В ней должны быть собраны лучшие игроки на своих позициях, но кого там просматривает Черчесов со своим тренерским штабом мне не понятно. Нашим ребятам не хватает мастерства.
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