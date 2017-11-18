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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Маурисио Почеттино: горжусь стараниями своих игроков
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Арсенала" (0:2) в 12-м туре чемпионата Англии.
"Была равная игра, поэтому я разочарован. Тем не менее, я горжусь стараниями своих игроков.
Во время первого гола был офсайд. Не исключено, что и во время второго", - цитирует Почеттино Sky Sports.
"Была равная игра, поэтому я разочарован. Тем не менее, я горжусь стараниями своих игроков.
Во время первого гола был офсайд. Не исключено, что и во время второго", - цитирует Почеттино Sky Sports.
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