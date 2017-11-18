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Маурисио Почеттино: горжусь стараниями своих игроков

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Арсенала" (0:2) в 12-м туре чемпионата Англии.

"Была равная игра, поэтому я разочарован. Тем не менее, я горжусь стараниями своих игроков.

Во время первого гола был офсайд. Не исключено, что и во время второго", - цитирует Почеттино Sky Sports.
Теги: Почеттино Тоттенхэм Арсенал
Сегодня, 21:26
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