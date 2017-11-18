Маурисио Почеттино: горжусь стараниями своих игроков

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Арсенала" (0:2) в 12-м туре чемпионата Англии."Была равная игра, поэтому я разочарован. Тем не менее, я горжусь стараниями своих игроков.Во время первого гола был офсайд. Не исключено, что и во время второго", - цитирует Почеттино Sky Sports.