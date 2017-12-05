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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
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С надеждой на чудо: ЦСКА нужна помощь высших сил на «Олд Траффорде»
Во вторник на «Олд Траффорде» московский ЦСКА сыграет с «Манчестер Юнайтед». Набрав рекордное количество очков (9), «армейцы» рискуют не попасть в плэй-офф Лиги чемпионов. Даже победа над грозным «МЮ» не гарантирует выход из группы. Rusfootball.info – о последнем еврокубковом матче москвичей в 2017-м году.
Расклады не в пользу гостей
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко вправе сетовать на судьбу. После победы над «Базелем» и «Бенфикой» «армейцы» автоматически превратились в фаворитов в борьбе за вторую строчку в турнирной таблице группы A. Тогда ЦСКА вышел на второе место, с которого «армейцев» мог потеснить «Базель», выиграй швейцарцы у «МЮ» или «Бенфики». Даже две ничьи швейцарского клуба в оставшихся матчах вполне устраивали «армейцев». Но москвичам явно не повезло: в самой концовке «Базель» сумел додавить «Манчестер Юнайтед», решивший обойтись малой кровью. Англичане ничуть не скрывали, что их вполне устроит ничья, а в концовке они полностью сосредоточились на обороне. Прагматизм Жозе Моуриньо на этот раз не сработал: на 89-й минуте единственный мяч забил Ланг.
Конечно, то поражение расстроило болельщиков «МЮ» и самого Маура, но ещё больше опечалились поклонники ЦСКА. Сенсационное поражение англичан означало, что теперь даже победа на «Олд Траффорде» не гарантирует ЦСКА путёвку в плэй-офф.
Перед заключительным туром «Манчестер Юнайтед» занимает первое место с 12 очками. У «Базеля» и ЦСКА по 9 очков. Выше находятся швейцарцы, которые опережают москвичей за счёт личной встречи. «Базель» победил ЦСКА со счётом 2:0, а в ответном матче «армейцы» выиграли со счётом 2:1. В концовке встречи, проходившей в Швейцарии, закралась мысль, что москвичам стоило бы попробовать забить третий. В этом случае уже они бы опережали «Базель» в турнирной таблице. Но «армейцы» предпочли в концовке сыграть более консервативно, чтобы удержать победный счёт. Кто же мог подумать, что «Юнайтед» так подведёт в следующем туре?
Теоретически теперь возможна ситуация, при которой «МЮ», ЦСКА и «Базель» наберут по 12 очков. Это произойдёт, если российский и швейцарский клубы сегодня победят. Тогда нужно будет считать разницу забитых и пропущенных мячей в личных встречах. Сейчас у «МЮ» разница мячей в личных встречах 7-2, у «Базеля» – 4-5, у ЦСКА – 3-7. Для прохода дальше «армейцам» нужна будет победа на «Олд Траффорд» с разницей в три гола.
Поражение ЦСКА на «Олд Траффорд» вне зависимости от результата игры «Бенфика» - «Базель» оставит «армейцев» на третьей строчке. В случае ничьей всё будет зависеть от итога матча в Португалии. Если «Базель» проиграет, то дальше отправится ЦСКА.
Проблема теперь ещё и заключается в том, что «Манчестер Юнайтед» тоже нужно набирать очки. Не проиграй англичане в Швейцарии, они бы уже обеспечили себе итоговое первое место. А теперь они теоретически ещё даже могут завершить групповой этап на третьем месте. Впрочем, вероятность этого крайне мала. Жозе Моуриньо уже объявил, что место в воротах займёт Серхио Ромеро, а не кудесник Де Хеа. В общем, наставник «МЮ» не видит в противостоянии с ЦСКА матч «жизни и смерти». Гораздо больше сейчас португальца волнует грядущее дерби: на выходных «Юнайтед» сыграет с «Сити».
Надежда на молодёжь
Конечно, сложно представить, что ЦСКА сумеет одержать гостевую победу над одним из сильнейших клубов Англии. Команды встречались уже пять раз, но москвичи ещё ни разу не побеждали, хотя как-то и были близки к этому. Тем не менее, нельзя сказать, что у ЦСКА совсем нет шансов. В нынешнем сезоне «МЮ» периодически устраивал раздачу подарков. Так, «Юнайтед» сенсационно проиграл «Хаддерсфилду», да и «Базелю». Но в обоих случаях эти поражения случались в гостях. «Олд Траффорд» «красные дьяволы» превратили в свой бастион. Последние 13 домашних матчей «Юнайтед» выиграл. А в общей сложности на «Олд Траффорд» подопечные Моуриньо не проигрывают уже в 42 матчах.
Но нужно отдать должное и ЦСКА. Когда москвичи проиграли «Базелю» и «Арсеналу», казалось, что сезон «армейцам» уже не спасти. Отсутствие трансферов, травмы ведущих игроков и многочисленные ошибки в обороне фактически вычеркнули ЦСКА из числа претендентов на медали в российском чемпионате и на выход в следующую стадию Лиги чемпионов. Виктору Гончаренко удалось перестроить игру своей команды и с блеском выйти из сложнейшей ситуации. После поражения от тульского «Арсенала» «армейцы» больше не проигрывали. С тех пор москвичи провели шесть матчей, в которых одержали пять побед. Единственная ничья пришлась на встречу с «Локомотивом». В трёх последних матчах ЦСКА победил с общим счётом 9:0.
Одним из ключевых факторов успеха стал перевод Понтуса Вернблума на позицию центрфорварда. По всей видимости, Виктор Гончаренко окончательно смирился с нулевым КПД Аарона Оланаре. Нигериец на поле в последних матчах не появляется вовсе, а тренерский штаб ЦСКА продолжает задействовать впереди Вернблума. Швед принимает непосредственное участие практически в каждой результативной атаке своей команды.
Понтус Вернблум сегодня не сыграет из-за дисквалификации
Здорово прибавил и Бибрас Натхо, который стал регулярно выходить на поле. С функциями оттянутого плеймекера израильский полузащитник справляется на отлично. Сегодня он – один из лидеров ЦСКА по количеству проникающих передач. Очень не хватало москвичам и Алана Дзагоева. Именно его выход на поле помог перевернуть неудачно складовавшийся матч с «Базелем».
Жаль, но матч с «Манчестером» пропустят сразу двое из трёх перечисленных персонажей. В игре с «Бенфикой» жёлтые карточки получили Натхо и Вернблум, которые теперь из-за дисквалификации пропустят встречу с «МЮ». Самое обидное, что в обоих случаях «горчичников» можно было избежать. Вернблума «наградили» за разговоры с арбитром, а Натхо зачем-то выполнил неаккуратный подкат при комфортном преимуществе в два мяча.
Потери Натхо и Вернблума можно назвать невосполнимыми. Теперь совершенно непонятно, как ЦСКА будет выстраивать игру. Может, Виктор Гончаренко рискнёт задействовать Оланаре? Или у него есть ещё один форвард-столб из числа игроков другого амплуа? Например, Игнашевича или даже Васина? Но очевидно, что без Вернблума цепляться за мяч впереди будет очень сложно.
Скорее всего, игровую практику получит молодёжь. Кто-то из тройки Кучаев, Жамалетдинов и Чалов может оказаться в стартовом составе. Деваться Виктору Гончаренко, к сожалению, некуда.
«Наша задача – ввязаться в бой и помнить, что можно перевернуть любую игру с любым соперником. В любом матче есть шансы, мы попробуем ими воспользоваться», – сказал Гончаренко.
«Олд Траффорд» - обитель зла для соперников
В английской Премьер-Лиге «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает второе место. Команда Жозе Моуриньо уступает лишь «Манчестер Сити», но отстаёт от соседей на 8 очков. «Красные дьяволы» подотстали от главных конкурентов после того, как допустили несколько уже упоминавшихся осечек. Тем не менее, ход, который набрал «МЮ», пугает. В минувшие выходные манкунианцы рассправились с «Арсеналом», победив со счётом 3:1. При этом «Юнайтед» проявил жесточайшую эффективность: Де Хеа сделал 14 сейвов, «Арсенал» владел мячом более 70% времени, но остался ни с чем. До этого «МЮ» переиграл в гостях «Уотфорд» со счётом 4:2, а ранее на «Олд Траффорде» с минимальным счётом победил «Брайтон».
Тот самый легендарный матч на "Олд Траффорде"
В нынешнем сезоне дома «Юнайтед» и вовсе очков не терял. В семи домашних матчах АПЛ «красные дьяволы» неизменно побеждали, а общий счёт составил 20:1. В Лиге чемпионов подопечные Жозе Моуриньо также впечатляют. «Базель» они разгромили (3:0), а «Бенфику» победили со счётом 2:0. В статистику стоит включить и кубковый матч с «Бёртоном», закончившийся со счётом 4:1. Итого в десяти домашних матчах нынешнего сезона «МЮ» пропустил лишь дважды, а забил 29 мячей.
Конечно, тут есть от чего задуматься и схватиться за голову. Но как же не вспомнить легендарный матч на «Олд Траффорде», состоявшийся 3 ноября 2009 года? Тогда в Лиге чемпионов ЦСКА едва не победил «красных дьяволов». Уже на 25-й минуте счёт в той встрече открыл Дзагоев. Вскоре Оуэн помог хозяевам отыграться, но ещё через несколько минут ЦСКА вывел вперёд Красич. После перерыва Василий Березуцкий развил успех гостей. И, всё же, в концовке хозяева спаслись. Скоулз и Валенсия установили окончательный счёт – 3:3. Причём, эквадорец забил уже на 2-й добавленной минуте. Естественно, что тогда в ЦСКА тоже никто не верил. Смогут ли «армейцы» сегодня сотворить ещё одну сенсацию на «Олд Траффорде»?
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Расклады не в пользу гостей
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко вправе сетовать на судьбу. После победы над «Базелем» и «Бенфикой» «армейцы» автоматически превратились в фаворитов в борьбе за вторую строчку в турнирной таблице группы A. Тогда ЦСКА вышел на второе место, с которого «армейцев» мог потеснить «Базель», выиграй швейцарцы у «МЮ» или «Бенфики». Даже две ничьи швейцарского клуба в оставшихся матчах вполне устраивали «армейцев». Но москвичам явно не повезло: в самой концовке «Базель» сумел додавить «Манчестер Юнайтед», решивший обойтись малой кровью. Англичане ничуть не скрывали, что их вполне устроит ничья, а в концовке они полностью сосредоточились на обороне. Прагматизм Жозе Моуриньо на этот раз не сработал: на 89-й минуте единственный мяч забил Ланг.
Конечно, то поражение расстроило болельщиков «МЮ» и самого Маура, но ещё больше опечалились поклонники ЦСКА. Сенсационное поражение англичан означало, что теперь даже победа на «Олд Траффорде» не гарантирует ЦСКА путёвку в плэй-офф.
Перед заключительным туром «Манчестер Юнайтед» занимает первое место с 12 очками. У «Базеля» и ЦСКА по 9 очков. Выше находятся швейцарцы, которые опережают москвичей за счёт личной встречи. «Базель» победил ЦСКА со счётом 2:0, а в ответном матче «армейцы» выиграли со счётом 2:1. В концовке встречи, проходившей в Швейцарии, закралась мысль, что москвичам стоило бы попробовать забить третий. В этом случае уже они бы опережали «Базель» в турнирной таблице. Но «армейцы» предпочли в концовке сыграть более консервативно, чтобы удержать победный счёт. Кто же мог подумать, что «Юнайтед» так подведёт в следующем туре?
Теоретически теперь возможна ситуация, при которой «МЮ», ЦСКА и «Базель» наберут по 12 очков. Это произойдёт, если российский и швейцарский клубы сегодня победят. Тогда нужно будет считать разницу забитых и пропущенных мячей в личных встречах. Сейчас у «МЮ» разница мячей в личных встречах 7-2, у «Базеля» – 4-5, у ЦСКА – 3-7. Для прохода дальше «армейцам» нужна будет победа на «Олд Траффорд» с разницей в три гола.
Поражение ЦСКА на «Олд Траффорд» вне зависимости от результата игры «Бенфика» - «Базель» оставит «армейцев» на третьей строчке. В случае ничьей всё будет зависеть от итога матча в Португалии. Если «Базель» проиграет, то дальше отправится ЦСКА.
Проблема теперь ещё и заключается в том, что «Манчестер Юнайтед» тоже нужно набирать очки. Не проиграй англичане в Швейцарии, они бы уже обеспечили себе итоговое первое место. А теперь они теоретически ещё даже могут завершить групповой этап на третьем месте. Впрочем, вероятность этого крайне мала. Жозе Моуриньо уже объявил, что место в воротах займёт Серхио Ромеро, а не кудесник Де Хеа. В общем, наставник «МЮ» не видит в противостоянии с ЦСКА матч «жизни и смерти». Гораздо больше сейчас португальца волнует грядущее дерби: на выходных «Юнайтед» сыграет с «Сити».
Надежда на молодёжь
Конечно, сложно представить, что ЦСКА сумеет одержать гостевую победу над одним из сильнейших клубов Англии. Команды встречались уже пять раз, но москвичи ещё ни разу не побеждали, хотя как-то и были близки к этому. Тем не менее, нельзя сказать, что у ЦСКА совсем нет шансов. В нынешнем сезоне «МЮ» периодически устраивал раздачу подарков. Так, «Юнайтед» сенсационно проиграл «Хаддерсфилду», да и «Базелю». Но в обоих случаях эти поражения случались в гостях. «Олд Траффорд» «красные дьяволы» превратили в свой бастион. Последние 13 домашних матчей «Юнайтед» выиграл. А в общей сложности на «Олд Траффорд» подопечные Моуриньо не проигрывают уже в 42 матчах.
Но нужно отдать должное и ЦСКА. Когда москвичи проиграли «Базелю» и «Арсеналу», казалось, что сезон «армейцам» уже не спасти. Отсутствие трансферов, травмы ведущих игроков и многочисленные ошибки в обороне фактически вычеркнули ЦСКА из числа претендентов на медали в российском чемпионате и на выход в следующую стадию Лиги чемпионов. Виктору Гончаренко удалось перестроить игру своей команды и с блеском выйти из сложнейшей ситуации. После поражения от тульского «Арсенала» «армейцы» больше не проигрывали. С тех пор москвичи провели шесть матчей, в которых одержали пять побед. Единственная ничья пришлась на встречу с «Локомотивом». В трёх последних матчах ЦСКА победил с общим счётом 9:0.
Одним из ключевых факторов успеха стал перевод Понтуса Вернблума на позицию центрфорварда. По всей видимости, Виктор Гончаренко окончательно смирился с нулевым КПД Аарона Оланаре. Нигериец на поле в последних матчах не появляется вовсе, а тренерский штаб ЦСКА продолжает задействовать впереди Вернблума. Швед принимает непосредственное участие практически в каждой результативной атаке своей команды.
Понтус Вернблум сегодня не сыграет из-за дисквалификации
Здорово прибавил и Бибрас Натхо, который стал регулярно выходить на поле. С функциями оттянутого плеймекера израильский полузащитник справляется на отлично. Сегодня он – один из лидеров ЦСКА по количеству проникающих передач. Очень не хватало москвичам и Алана Дзагоева. Именно его выход на поле помог перевернуть неудачно складовавшийся матч с «Базелем».
Жаль, но матч с «Манчестером» пропустят сразу двое из трёх перечисленных персонажей. В игре с «Бенфикой» жёлтые карточки получили Натхо и Вернблум, которые теперь из-за дисквалификации пропустят встречу с «МЮ». Самое обидное, что в обоих случаях «горчичников» можно было избежать. Вернблума «наградили» за разговоры с арбитром, а Натхо зачем-то выполнил неаккуратный подкат при комфортном преимуществе в два мяча.
Потери Натхо и Вернблума можно назвать невосполнимыми. Теперь совершенно непонятно, как ЦСКА будет выстраивать игру. Может, Виктор Гончаренко рискнёт задействовать Оланаре? Или у него есть ещё один форвард-столб из числа игроков другого амплуа? Например, Игнашевича или даже Васина? Но очевидно, что без Вернблума цепляться за мяч впереди будет очень сложно.
Скорее всего, игровую практику получит молодёжь. Кто-то из тройки Кучаев, Жамалетдинов и Чалов может оказаться в стартовом составе. Деваться Виктору Гончаренко, к сожалению, некуда.
«Наша задача – ввязаться в бой и помнить, что можно перевернуть любую игру с любым соперником. В любом матче есть шансы, мы попробуем ими воспользоваться», – сказал Гончаренко.
«Олд Траффорд» - обитель зла для соперников
В английской Премьер-Лиге «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает второе место. Команда Жозе Моуриньо уступает лишь «Манчестер Сити», но отстаёт от соседей на 8 очков. «Красные дьяволы» подотстали от главных конкурентов после того, как допустили несколько уже упоминавшихся осечек. Тем не менее, ход, который набрал «МЮ», пугает. В минувшие выходные манкунианцы рассправились с «Арсеналом», победив со счётом 3:1. При этом «Юнайтед» проявил жесточайшую эффективность: Де Хеа сделал 14 сейвов, «Арсенал» владел мячом более 70% времени, но остался ни с чем. До этого «МЮ» переиграл в гостях «Уотфорд» со счётом 4:2, а ранее на «Олд Траффорде» с минимальным счётом победил «Брайтон».
Тот самый легендарный матч на "Олд Траффорде"
В нынешнем сезоне дома «Юнайтед» и вовсе очков не терял. В семи домашних матчах АПЛ «красные дьяволы» неизменно побеждали, а общий счёт составил 20:1. В Лиге чемпионов подопечные Жозе Моуриньо также впечатляют. «Базель» они разгромили (3:0), а «Бенфику» победили со счётом 2:0. В статистику стоит включить и кубковый матч с «Бёртоном», закончившийся со счётом 4:1. Итого в десяти домашних матчах нынешнего сезона «МЮ» пропустил лишь дважды, а забил 29 мячей.
Конечно, тут есть от чего задуматься и схватиться за голову. Но как же не вспомнить легендарный матч на «Олд Траффорде», состоявшийся 3 ноября 2009 года? Тогда в Лиге чемпионов ЦСКА едва не победил «красных дьяволов». Уже на 25-й минуте счёт в той встрече открыл Дзагоев. Вскоре Оуэн помог хозяевам отыграться, но ещё через несколько минут ЦСКА вывел вперёд Красич. После перерыва Василий Березуцкий развил успех гостей. И, всё же, в концовке хозяева спаслись. Скоулз и Валенсия установили окончательный счёт – 3:3. Причём, эквадорец забил уже на 2-й добавленной минуте. Естественно, что тогда в ЦСКА тоже никто не верил. Смогут ли «армейцы» сегодня сотворить ещё одну сенсацию на «Олд Траффорде»?
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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