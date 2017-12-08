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Юрий Сёмин: я такого громкого и массового выезда на Лигу Европы не припомню

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков команды за поддержку в выездном матче 6-го тура Лиги Европы с чешским клубом "Фастав" (2:0).

"Мы вчера играли на выезде с клубом "Фастав", но у меня и у всей команды было полное ощущение, что матч проходит в Черкизово. Наши болельщики создали очень домашнюю и тёплую атмосферу! Я такого громкого и массового выезда на Лигу Европы не припомню. Спасибо всем огромное!", - написал Семин.

Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 06:43
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№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 07:40) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Только вот зря фаеры жгли


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Регистрация: 3.05.2012
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