Юрий Сёмин: я такого громкого и массового выезда на Лигу Европы не припомню

Мы вчера играли на выезде с клубом Злин, но у меня и у всей команды было полное ощущение, что матч проходит в Черкизово. Наши болельщики создали очень домашнюю и теплую атмосферу! Я такого громкого и массового выезда на Лигу Европы не припомню. Спасибо всем огромное! Ваш ЮП A post shared by Юрий Семин (@seminup) on Dec 8, 2017 at 7:26am PST

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков команды за поддержку в выездном матче 6-го тура Лиги Европы с чешским клубом "Фастав" (2:0)."Мы вчера играли на выезде с клубом "Фастав", но у меня и у всей команды было полное ощущение, что матч проходит в Черкизово. Наши болельщики создали очень домашнюю и тёплую атмосферу! Я такого громкого и массового выезда на Лигу Европы не припомню. Спасибо всем огромное!", - написал Семин.