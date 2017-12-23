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Полиция задержала подозреваемых в хищении 150 миллионов рублей у Ивана Саенко

Сотрудники московской полиции 21 декабря задержали подозреваемых в хищении 150 миллионов рублей у бывшего игрока "Спартака" и сборной России Ивана Саенко.

Ими являются учредитель ООО "Модуль" Евгений Ванин и гендиректор компании Александр Махин.

Подозреваемые были вызваны на допрос, после чего их отправили в изолятор временного содержания. По версии следствия, они взяли деньги у игрока, пообещав инвестировать их в строительство завода по производству нефтепродуктов в Воронежской области.

Ранее за хищение почти 300 миллионов рублей на этом проекте у Александра Кержакова был осужден бывший соучредитель "Модуля" Михаил Сурин

"Коммерсант"
Теги: Саенко
Сегодня, 16:24
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№1 Написал: Космос Россия (Сегодня, 16:52) #
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Какие же они сцуки, ООО "Модуль"! Грешно обманывать футболистов!
Регистрация: 13.07.2015
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