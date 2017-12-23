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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Полиция задержала подозреваемых в хищении 150 миллионов рублей у Ивана Саенко
Сотрудники московской полиции 21 декабря задержали подозреваемых в хищении 150 миллионов рублей у бывшего игрока "Спартака" и сборной России Ивана Саенко.
Ими являются учредитель ООО "Модуль" Евгений Ванин и гендиректор компании Александр Махин.
Подозреваемые были вызваны на допрос, после чего их отправили в изолятор временного содержания. По версии следствия, они взяли деньги у игрока, пообещав инвестировать их в строительство завода по производству нефтепродуктов в Воронежской области.
Ранее за хищение почти 300 миллионов рублей на этом проекте у Александра Кержакова был осужден бывший соучредитель "Модуля" Михаил Сурин
"Коммерсант"
Ими являются учредитель ООО "Модуль" Евгений Ванин и гендиректор компании Александр Махин.
Подозреваемые были вызваны на допрос, после чего их отправили в изолятор временного содержания. По версии следствия, они взяли деньги у игрока, пообещав инвестировать их в строительство завода по производству нефтепродуктов в Воронежской области.
Ранее за хищение почти 300 миллионов рублей на этом проекте у Александра Кержакова был осужден бывший соучредитель "Модуля" Михаил Сурин
"Коммерсант"
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